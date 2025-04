Bliskie więzi rodzinne odgrywają decydującą rolę w rozwoju dziecka. Dzięki nim wzrasta ono w świadomości, że nie jest na świecie samo i w razie potrzeby ma na kogo liczyć. Warto pamiętać, że rodzinne więzi są ważne dla dzieci, szczególnie w okresie świąt, bo wtedy nic nie stoi na przeszkodzie spotkaniom z bliskimi.

Ustal rozsądne granice

Większość z nas chętnie celebruje rodzinne spotkania i posiłki. Jeśli zbuntowany nastolatek się temu przeciwstawia, dobrze jest spokojnie wyjaśnić mu, jakie reguły postępowania obowiązują przy tego typu okazjach. Warto zaznaczyć, że nie można z nimi dyskutować. I tak możemy ustalić, że nastolatek bierze udział w spotkaniach rodzinnych do drugiego dnia świąt do godziny 18 i/lub że podczas posiłków nie korzysta z telefonu komórkowego. Nie bójmy się ustalania zasad – w przyszłości ułatwią one dziecku funkcjonowanie w świecie.

Bliskość niejedno ma imię

Każda rodzina jest inna i każda w nieco inny sposób kształtuje wzajemne relacje. Można odwiedzać babcię i dziadka w każdy weekend, codziennie do siebie dzwonić, udostępniać sobie zdjęcia na Facebooku albo... kontaktować się rzadko, ale w szczególnie ważnych lub trudnych okresach okazywać sobie maksimum wsparcia. Choć taka więź z boku nie wygląda na bliską, w rzeczywistości jest dowodem największego zaangażowania. Najtrudniej bowiem jest być ze sobą właśnie wtedy, gdy jest źle. Warto uświadamiać to dzieciom, ponieważ rodzinne więzi są dla nich bardzo ważne.



To nie stan lecz proces

Jesteś niezadowolona z tego, jak wyglądają twoje rodzinne relacje? Spróbuj myśleć o nich nie jak o niezmiennym stanie rzeczy ("Jest źle i zawsze tak będzie"), ale o procesie ("Teraz jest źle, ale zawsze można to zmienić"). Rodzinne więzi można bowiem kształtować na każdym etapie życia. Z reguły, aby uzdrowić stosunki, nie wystarczy jedna rozmowa. Na to potrzeba lat pracy.

