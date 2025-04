Zamierasz posłać swoją pociechę do przedszkola publicznego? Specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy kompendium na temat 5 najważniejszych zasad rekrutacji do przedszkoli. Dzięki niemu rozwiejesz wszelkie wątpliwości związane z postępowaniem rekrutacyjnym! Nasz miniporadnik podpowie ci, jak i kiedy zapisać dziecko do przedszkola.

1. Ile lat może mieć dziecko?

Dziecko może zacząć chodzić do przedszkola, kiedy ma 2,5 roku. Jeżeli chcesz posłać swoją pociechę, liczącą 4 lub 5 lat, do przedszkola, urząd gminy lub miasta jest zobowiązany do zapewnienia mu miejsca w placówce. Jeśli twoje dziecko ukończy 6 lat, musi pójść do przedszkola.

2. Kiedy zapisać dziecko do przedszkola?

Większość samorządów przeprowadza rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w marcu i kwietniu.

Na stronie internetowej twojego urzędu miasta lub gminy znajdziesz dokładne terminy zapisów do przedszkola. Dowiesz się, które przedszkola biorą udział w rekrutacji i iloma wolnymi miejscami dysponują.

Jeżeli chcesz zapisać dziecko do przedszkola w innej gminie lub w innym mieście, skontaktuj się z wybraną placówką i dowiedz, kiedy rozpoczyna rekrutację oraz czy prowadzi ją przez internet.

3. Jak zapisać dziecko do przedszkola?

1. Wybierz przedszkole, do którego chcesz posłać dziecko.

2. Skontaktuj się w wybraną placówką i zapytaj, kiedy rozpoczyna ono rekrutację, i czy prowadzi ją przez internet.

Jeżeli przedszkole nie prowadzi rekrutacji przez internet:

udaj się do wybranej placówki,

weź wniosek o przyjęcie do przedszkola ,

, wypełnij wniosek,

złóż wniosek w przedszkolu. W sytuacji gdy rekrutacja do przedszkola jest prowadzona przez internet:

wejdź na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,

zarejestruj się na platformie rekrutacyjnej,

wypełnij wniosek i zaznacz przedszkola, do których chcesz posłać dziecko . Możesz wybrać trzy przedszkola z listy. Najpierw wskaż to, które jest twoim zdaniem najodpowiedniejsze dla twojej pociechy,

. Możesz wybrać trzy przedszkola z listy. Najpierw wskaż to, które jest twoim zdaniem najodpowiedniejsze dla twojej pociechy, kliknij przycisk potwierdzający zakończenie rejestracji. Urząd ma prawo poprosić cię o dostarczenie dokumentów do przedszkola.

3. Czekaj na opublikowanie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci.

4. Jeśli twoje dziecko zostanie zakwalifikowane, poświadcz swoje zgłoszenie i jeśli to konieczne, dostarcz dodatkowe dokumenty.

5. Czekaj na ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci.

6. Jeśli twoja pociecha zostanie przyjęta, zawrzyj umowę z przedszkolem.

4. Kto ma pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli?

W pierwszej kolejności do publicznych przedszkoli będą przyjmowane dzieci:

pochodzące z rodzin wielodzietnych,

niepełnosprawne,

które są wychowywane tylko przez jednego z rodziców ,

, których rodzice bądź rodzeństwo są osobami niepełnosprawnymi,

które wychowują się w rodzinach zastępczych.

5. Kiedy i jakie dodatkowe dokumenty należy złożyć?

Jeśli dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej, dostarcz oświadczenie o wielodzietności rodziny. Jeśli w rodzinie jest osoba niepełnosprawna, złóż orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Jeśli wychowujesz dziecko samotnie, złóż prawomocny wyrok sądu rodzinnego, który stwierdza rozwód lub separację, albo akt zgonu rodzica. Dostarcz również oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem. Jeśli wychowujesz dziecko w rodzinie zastępczej, złóż dokument, który poświadczy, że dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej.

