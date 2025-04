Wszystkie mamy są absolutnie wyjątkowe i kochane, a przy tej szczególnej okazji, jaką jest zbliżający się Dzień Matki, chcemy zwrócić uwagę na te ich cechy, które cenimy najbardziej. Może nawet same nie są świadome tego, co szanujemy w nich najbardziej. To dobra okazja, by w końcu im to jasno wyznać.

Reklama

Postanowiłyśmy też podzielić się z wami naszymi refleksjami. Zobaczcie, za co my najbardziej cenimy nasze mamy i napiszcie, jakie są wasze ulubione cechy waszych mam. Jesteśmy bardzo ciekawe, czy lubicie w nich to samo, co my!

Nasze wypowiedzi znajdziecie na kolejnych stronach artykułu.

Polecamy też:

Najpiękniejsze wiersze dla mamRedakcja poleca prezenty dla mamRęcznie robione prezenty dla mam

Weronika - redaktor działów Dom i Kuchnia

Za co kocham moją mamę? Nie potrafię wybrać jednej cechy. Ani dwóch. Ani nawet trzech. Za wszystko! :) Bardzo doceniam to, czego mnie nauczyła. Jeśli musiałabym wymienić konkretnie, na pewno wybrałabym jej dobre zorganizowanie i planowanie wszystkiego. I to, że ludzie spontanicznie jej się zwierzają. Jej komunikatywność. Jej anielską cierpliwość. Jej dyskrecję i poczucie humoru. Jej otwartość i wyrozumiałość. To, że jest w stanie bardzo mocno poświęcić się dla innych, czasem stawiając samą siebie na dalekim miejscu. To, jak oddaje się swojej pracy. I to, jaką jest dobrą mamą!

Polecamy też:

Najpiękniejsze wiersze dla mamRedakcja poleca prezenty dla mamRęcznie robione prezenty dla mam

Edyta - redaktor działów Kultura i Życie Gwiazd

Za co cenię moją mamę? To mistrzyni w wielu dziedzinach: jest wspaniałą panią domu i dba o każdy szczegół. Od zawsze imponują mi jej spokój i altruizm, niebywała kulinarna intuicja i styl. Jest jedyna w swoim rodzaju i wiem, że mogę powierzać jej wszystkie sekrety.

Polecamy też:

Najpiękniejsze wiersze dla mamRedakcja poleca prezenty dla mamRęcznie robione prezenty dla mam

Milena - redaktor działów Rodzina, Finanse i w Pracy

Moja mama jest absolutnie niepowtarzalna... pewnie jak każda mama :) Najbardziej cenię w niej to, że jest taka nietuzinkowa, zaradna i konsekwentna w działaniu. Dla niej nie ma rzeczy niemożliwych. Ma wiele cech, które chciałabym sama mieć w przyszłości, gdy to ja będę mamą.

Polecamy też:

Najpiękniejsze wiersze dla mamRedakcja poleca prezenty dla mamRęcznie robione prezenty dla mam

Agata - redaktor działów Dieta i Fitness

Najbardziej cenię w mojej mamie to, że zawsze dawała mi wolność wyboru. Nigdy nie narzucała mi swoich opinii, szanowała to, że chcę żyć po swojemu i mam swój indywidualny pomysł na życie. Dzięki niej jestem tym, kim jestem, bo zawsze wspierała mnie w moich wyborach i ufała, że to, jak mnie wychowała, daje gwarancję podejmowania przeze mnie dobrych decyzji.

Polecamy też:

Najpiękniejsze wiersze dla mamRedakcja poleca prezenty dla mamRęcznie robione prezenty dla mam

Asia - redaktor działu Moda

Oprócz wszystkiego innego, cenie swoją Mamę szczególnie za to, że jest bardzo zabawna - nie zdając sobie z tego sprawy.

Polecamy też:

Reklama

Najpiękniejsze wiersze dla mamRedakcja poleca prezenty dla mamRęcznie robione prezenty dla mam