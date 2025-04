Wiadomo, mamy, babcie, ciocie od razu po urodzeniu się kolejnego dziecka w rodzinie, czyli twojego, pędzą do ciebie z tysiącem cudownych rad. Nie mówimy, że wszystkie one są bezużyteczne, absolutnie. Jednak świat się zmienia, za ich czasów pewne rzeczy mogły być fanaberią, a dziś są normą. To, co dawniej wydawało się dziwne lub wręcz szkodliwe dla dziecka, dziś jest dobre, choćby ze względu na nową jakość wykonania, przeprowadzenie wielu testów, które miały na celu dobro i komfort dzieci. Zatem, jakich rad niekoniecznie musisz słuchać od starszego pokolenia?

Rady dla młodych mam których nie warto słuchać

1. Pieluszki jednorazowe podrażniają skórę dziecka - wyrzuć je

Pierwsze pieluszki jednorazowe wyglądały inaczej, niż te produkowane obecnie. Naprawdę nie musisz w trosce o malucha stosować pieluch tetrowych. To właśnie w jednorazówkach dziecku będzie sucho i wygodnie.

2. Dziecko płacze? Koniecznie je nakarm!

Czy zawsze dzieci płaczą wyłącznie dlatego, że są głodne? Wcale niekoniecznie. To ty jesteś mamą, więc znasz swoje dziecko najlepiej.

3. Nie wychodź na spacery, jeśli wieje lub choćby mży - dziecko się przeziębi

Możesz spokojnie spacerować z dzieckiem niemal w każdą pogodę. Zwłaszcza spacery na mrozie są ważne, bo hartują i wzmacniają odporność malucha.

4. Słuchaj mnie - mam przecież doświadczenie

Owszem, nie lekceważ mądrości mamy czy babci. Możesz wysłuchać rady, niekoniecznie uznając ją za wartą zastosowania, ale zawsze podziękuj za dobre chęci.

5. A kiedy następne? Dziecko musi mieć rodzeństwo

Nie poddawaj się presji otoczenia. Faktycznie rodzeństwo jest cenne, ale to ty z partnerem musisz zdecydować, kiedy będzie na nie dobry czas, a nie zmuszać się do czegokolwiek tylko dlatego, że bliscy naciskają.

6. Idziecie na spacer? Ubierz dziecko ciepło

A nawet bardzo ciepło... Pamiętaj jednak, że przegrzanie dziecka wcale nie jest dobre, podobnie jak wychłodzenie. Obserwuj niemowlę, czy przypadkiem nie ma spoconej szyjki, a jeśli tak, zrezygnuj z dodatkowego koca.

7. Na wakacje z niemowlakiem? Wykluczone!

To zbyt uciążliwe, niebezpieczne, kłopotliwe. Tak uważają twoi bliscy. Jeśli jednak sama myślisz inaczej, zrób to! Z małymi dziećmi wcale nie musisz rezygnować z wyzwań i pasji. A razem może być nawet więcej frajdy! Wszystko zależy od nastawienia.

