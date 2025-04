Już przedszkolakowi podpowiadaj, jak może być atrakcyjnym kolegą czy koleżanką dla innych dzieci. To doda mu pewności siebie!

1. Trenujcie nawiązywanie kontaktów

Szczególnie nieśmiałym maluchom często brakuje odwagi, aby np. podejść do drugiego dziecka i miło je zagadnąć. Nie wiedzą po prostu, jak zacząć rozmowę. Jak pomóc dziecku znaleźć przyjaciół? Podsuń mu kilka pomysłów na nawiązanie znajomości. Może np. zagaić: "Fajnie rysujesz. Porysujemy razem kwiatki?". Gdy do takich słów dziecko doda jeszcze uśmiech, lody zostaną przełamane! Konwersację z rówieśnikami możecie też trenować, bawiąc się np. w domowy teatrzyk.

2. Ucz malca zgodnej współpracy

To ważne, bo dzieci instynktownie lgną do kolegów, którzy potrafią odnaleźć się w grupie, są mili, spokojni i niekonfliktowi. Stronią natomiast od rówieśników, którzy sprawiają wrażenie, jakby żyli tylko w swoim świecie – nie reagują np. na zaproszenie do zabawy. Jak pomóc dziecku znaleźć przyjaciół? Na przykład pokazując malcowi, jak może zgodnie bawić się z innymi i mieć przy tym frajdę. Synek buduje z klocków zamek? Wznoś w tym czasie mur warowny. A gdy córeczka karmi lalkę, ty potem utul lalę do snu. Pociecha na pewno chętnie później skorzysta z takich lekcji, gdy będzie np. bawić się w przedszkolu czy na podwórku. A przy okazji zyska być może serdecznego przyjaciela czy ukochaną przyjaciółkę.

3. Organizuj dziecięce spotkania

Zabieraj smyka na plac zabaw, do parku, odwiedzajcie dziecięce klubiki. Szczególnie nieśmiałkowi częste kontakty z rówieśnikami dodadzą pewności i ułatwią pokonywanie emocjonalnych barier. Zauważyłaś, że malec i jego nowy kolega bardzo się polubili? Zaproponuj rodzicom tego dziecka, że maluchy spotkają się znowu, choćby u was w domu.

4. Wpajaj dobre maniery

Gdy dziecko grzecznie się z kolegą przywita czy w czymś mu pomoże, koniecznie wyraź swoje uznanie. Pochwałami za uprzejmość zachęcisz go do podobnych zachowań. Ale to nie wszystko! Synek wyrywa koledze autko? Tłumacz: "Nie wolno tak robić. Jeśli czegoś chcesz, poproś". A kiedy córka, strzegąc np. swojego misia, mocno odpycha inne dziecko, wyjaśnij: "Nie bij, to boli. Powiedz, że teraz ty się tym bawisz". Dzięki takim wskazówkom pociecha nauczy się pokojowego rozwiązywania konfliktów, co zawsze sprzyja zawiązywaniu serdecznych przyjaźni. Często także przypominaj dziecku, że takie słowa, jak: "dziękuję", "przepraszam" czy "proszę" zbliżają do nas innych.

5. Rozwijaj zainteresowania malca

To ważne, ponieważ dzieci z różnymi ciekawymi pasjami czy umiejętnościami zwyczajnie imponują kolegom, którzy cenią sobie wtedy ich towarzystwo. A poza tym, jeśli ktoś lubi grać w piłkę albo pływać, łatwo może znaleźć przyjaciół choćby na boisku czy basenie. Wspólne zainteresowania z pewnością pomogą też twojemu dziecku dłużej utrzymać te bliskie i ważne dla niego relacje.

