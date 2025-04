Wielkimi krokami zbliża się Dzień Matki, rokrocznie zastanawiamy się nad tym, co z okazji tego święta podarować naszej mamie. Przychodzimy z pomocą, proponując ciekawe prezenty do 50 złotych.

1.Perfumy

Perfumy, to pierwsza z naszych propozycji. W końcu każda kobieta pragnie ładnie pachnieć, jednak nie każda jest w stanie pozwolić sobie na perfumy z wyższej półki, postrzegając to jako zbyteczny dodatek. Dlatego perfumy to świetny pomysł na prezent. Perfumy mogą być opcją mini, do torebki czy na większe wyjście – te są tańsze.

2.Kosmetyki

Kolejny pomysł to kosmetyki, te przydadzą się każdej kobiecie, a przecież lubią się szybko kończyć. Możemy wybierać spośród kremów, podkładów, lakierów czy tuszów do rzęs. Wszystko uzależnione jest od tego, jakich kosmetyków używa nasza mama. Jeśli sporadycznie używa tuszu do rzęs, za to ceni dobre kremy do twarzy, to warto zakupić jej odpowiedni do jej wieku oraz cery krem do twarzy. Warto zajrzeć na Yves Rocher, gdzie znajdziemy promocje na kosmetyki do ciała i do twarzy. Jeśli szukamy więcej inspiracji, warto zajrzeć na iStyl.pl.

3.Ciuchy

Modna sukienka, a może zwiewna bluzka? Kierując się upodobaniami naszej mamy, warto wybrać taki tym kreacji, który będzie zgodny ze stylem jej ubierania się. Możemy też pomyśleć o jakimś dodatku, jak na przykład apaszce, która doda szyku każdej kreacji.

4.Książki

Jeśli nasza mama lubi czytać i ma nieco wolnego czasu, to książka może okazać się najlepszym wyborem. Bestsellery oraz ciekawe powieści oferuje księgarnia Matras. Warto skorzystać z licznych rabatów na kody rabatowe Matras na Polki.pl, w promocji znajdą Państwo najbardziej poczytne tytuły.

5. Sprzęt kuchenny

Kuchnia – miejsce bliskie każdej kobiecie, zwłaszcza, gdy uwielbia ona gotować. Sklep Home&You oferuje rabat na sprzęt kuchenny oraz kolejne zakupy. Możemy wybierać spośród asortymentu o większych gabarytach, jak patelnia lub talerze, jak również drobnych elementów ozdobnych do kuchni, sypialni czy łazienki.

6. Obuwie

Która kobieta nie kocha butów? I jakoś tak się zdarza, że żadna nie ma nigdy wystarczającej ilości par. Dlatego doskonałym pomysłem może okazać się zakup butów dla naszej mamy. Znacznym ułatwieniem w tym zakresie będzie znajomość gustu naszej mamy. Nie każda kobieta lubi chodzić w szpilkach, niektóre kobiety wolą baleriny lub sandały. Dlatego powinniśmy się zastanowić nad preferencjami naszej mamy. Możemy skorzystać z oferowanych przez nas promocji Deichmann.

A jeśli żadna z tych propozycji nie przypadła nam go gustu, to może warto zainwestować w asortyment znajdujący się w sklepie Tchibo? Wykorzystując kod rabatowy otrzymamy zniżkę na odzież i kosmetyki lub zyskamy darmową wysyłkę.

Polki dzień mamy świętują chętnie, dlatego mamy nadzieję, że nieco Wam pomogliśmy. A jeśli obawiamy się o to, czy naprawdę będziemy w stanie kupić cokolwiek za 50 złotych, to warto skorzystać z kodów rabatowych.