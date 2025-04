Wakacje to czas odpoczynku, błogiego spokoju i totalnego relaksu, prawda? Dla nas na pewno tak – przynajmniej taki cel chcemy osiągnąć ciesząc się wreszcie wymarzonym urlopem. Ale na pewno nie dla naszej skóry.



Lato to dla niej najbardziej niekomfortowa, wręcz najgroźniejsza pora roku. Promieniowanie UV to przecież jeden z największych wrogów skóry – nie dość, że powoduje jej fotostarzenie, to zbyt częste korzystanie z kąpieli słonecznych może się skończyć nawet chorobą nowotworową. No ale jak to? Lato bez słońca? Bez kąpieli w morzu i opalaniu się na złotej plaży? Oczywiście, że nie! Bo nie chodzi o to, żeby w ogóle zrezygnować ze spędzania czasu w promieniach słońca. Powinniśmy raczej jakoś je "spacyfikować". Najlepiej na cały dzień za pomocą jednej aplikacji...



Poznaj P20 i ciesz się słońcem!

Produkty P20 są produkowane przez duńską firmę Rieman A/S. Ich historia zaczęła się w latach siedemdziesiątych i już wtedy zaskakiwały skutecznością faktorów przeciwsłonecznych. Dziś kosmetyki P20 są znane i popularne na całym świecie.



Chcesz przetestować jeden z nich? Spiesz się! Na zgłoszenia czekamy już tylko do 3. czerwca!



Co warto wiedzieć o P20?

Zapewniają 10 godzin ochrony przed słońcem – 1 aplikacja wystarcza dla całodziennej – 10-godzinnej – ochrony, gdyż nie ma potrzeby powtórnego zastosowania preparatu.

Gwarantują niesamowitą wodoodporność – Formuła P20 nie zmywa się i utrzymuje tę samą ochronę skóry, co przed wejściem do wody. Otrzymała więc klasyfikację "bardzo wodoodporne" – najwyższą z możliwych. Chroni dalej nawet po 80 minutach spędzonych w wodzie.

Szczycą się stabilną ochroną przed UVA i UVB – Produkty oferują dwukierunkową ochroną UV, zabezpieczając zarówno przed promieniami słonecznymi UVA, jak i UVB.

Są łatwe w użyciu – Lekka konsystencja produktu zapewnia równomierne pokrycie skóry, nie klei się i nie pozostawia białych smug.

Nie zawierają dodatków zapachowych, barwników, parabenów ani konserwantów – Faktory SPF 15, 20, 30 lub 50 + zapewniają właściwy poziom ochrony dla każdego rodzaju skóry dla całej rodziny, ponieważ mogą być stosowane u dorosłych, dzieci poniżej lat 3 oraz kobiety w ciąży.

Chcesz zapewnić solidną ochronę przed promieniowaniem UV dla Ciebie i Twoich bliskich?



Przetestuj jeden z 50 produktów P20 z filtrem SPF 30 i przekonaj się, że ani Ty, ani nikt z Twojej rodziny nie musi rezygnować z bezpiecznej opalenizny i radosnych chwil spędzonych w promieniach słońca.



