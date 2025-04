Pierwsza Komunia to wielkie wydarzenie nie tylko dla dziecka, ale i dla całej rodziny. Rodzice głowią się i troją, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Począwszy od stroju, po fryzurę pociechy oraz własną, aż po katering i wyśmienity tort - każdy szczegół musi być idealny. Nie lada problem staje też przed gośćmi, którzy powinni podarować coś specjalnego, aby uczcić ten podniosły dzień. Zobacz, jak wybrać idealny prezent na Pierwszą Komunię.

1.Przemyśl prezent

Zastanów się, co będzie najlepszym prezentem dla dziecka w wieku 9 lat. Nie zapomnij o tym, że gust dziewczynek jest zupełnie inny niż chłopców. Kuzynkę ucieszy biżuteria albo piękny komunijny album. Chłopiec na pewno będzie zadowolony z roweru albo gry.

2. Porozmawiaj z rodzicami dziecka

Pamiętaj, że prezent komunijny najlepiej jest wcześniej przedyskutować z rodzicami dziecka albo innymi członkami rodziny. Unikniesz dzięki temu niezręcznej sytuacji, gdy okaże się, że twoja siostrzenica dostała 4 bransoletki i 6 egzemplarzy Biblii.

3. Wybierz biżuterię

Klasycznym prezentem na Komunię jest zloty łańcuszek. Spróbuj wybrać coś delikatnego, eleganckiego i uniwersalnego. Postaraj się, aby prezent posłużył na lata. Nie zapomnij też o odpowiedniej próbie złota. Proponujemy biżuterię 14 i 18 karatową.

4. Coś tradycyjnego

Pomimo tego, że czasy się zmieniają i to, co było modne 10 lat temu, teraz odchodzi do lamusa, to są takie prezenty,które zawsze będą must-hevem. Możemy do nich zaliczyć rower, który według zwyczaju dawany jest przez jednego z rodziców chrzestnych. Koniecznie dopasuj rower do wzrostu i upodobań dziecka.

Nie zapomnij też o Biblii. Pamiętaj, że Pierwsza Komuna to nie urodziny, ale wydarzenie religijne, dlatego warto, aby dziecko dostało coś, co będzie przypominało mu o tym pięknym dniu. Możesz wybrać wersję klasyczną, albo dla dzieci - z obrazkami, czy w wersji komiksowej.

5. Bądź trendy

Jeśli dziecko, które idzie do Komunii uwielbia nowinki techniczne, pomyśl nad prezentem z tej grupy. Możesz wybrać tablet, laptop albo grę. Zanim wybierzesz tak kosztowny podarunek, sprawdź, czy rodzinny mały gadżeciarz nie ma już takiego sprzętu w domu.

