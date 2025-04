5 z 6

Filiżanki Suzanne 180 zł, imbryk Barbe 230 zł Westwing.pl, wazon Bronze 159 zł Zara Home

Moja mama należy do osób, ktore kochają spędzać czas z rodziną. Dlatego w tym roku podaruję jej coś, co w domu przyda się każdej kobiecie, a zarazem będzie należało tylko do niej. Filiżanki i imbryczek na herbatę w modnych w tym sezonie kolorach wydają się dobrym pomysłem. W Dzień Matki użyjemy ich we trzy - mama, ja i siostra. Co z wazonem? Mam nadzieję, że pomieści wszystkie kwiaty, które mama od nas dostanie!

- Karolina, redaktor działu Dom