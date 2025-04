Reklama

1.Elektronika

Dzieci wprost uwielbiają elektronikę, a biorąc pod uwagę, że śledzą trendy w zakresie technologii, to prawie na pewno ucieszą się z nowego smartfona. Liczny wybór akcesoriów komputerowych kupicie taniej korzystając z kodów rabatowych i promocji Aliexpress. Warto zapoznać się dokładnie z ofertą sklepu, ponieważ być może natkniemy się na promocje na telefonu spod szyldu Apple. Jeśli nasza pociecha lubi grać, to warto zakupić jej konsole. Z okazji Dnia Dziecka, Empik udziela zniżki na konsolę Xboxe One. A jeśli mamy dwoje dzieci, to warto zakupić grę, w którą będą mogli zagrać razem. Nie zapomnijmy również o podwójnym padzie. Choć te zazwyczaj są w komplecie. Podobnie, jak gry, które dodawane są niekiedy do konsoli. Jeśli natomiast nasze dziecko lubi słuchać muzyki, to może warto postawić na przenośny odtwarzacz muzyki z wypasionymi słuchawkami?

2.Planszowe gry edukacyjne

Gry edukacyjne to doskonałe rozwiązanie dla nieco starszych dzieci, które lubią kooperację z innymi. Kupując grę, należy pamiętać o dopasowaniu jej do wieku naszego dziecka, tak by była dla niego interesująca. Doskonałym rozwiązaniem może okazać się również zakup klocków, które pozwolą na zbudowanie przeróżnych obiektów i rozbudzą wyobraźnię oraz poprawią sprawność manualną naszego dziecka. Innym wyjściem są również puzzle, zwłaszcza jeśli nasze dziecko lubi działać manualnie. Pamiętajmy by ilość elementów dopasować do umiejętności naszego dziecka.

3. Sprzęt sportowy

Jeśli nasze dziecko lubi uprawiać sport i kocha być w ciągłym ruchu, to powinniśmy pomyśleć o zakupie rower, hulajnogi lub deskorolki, które pozwolą mu na spożytkowanie zgromadzonej energii. Warto zaopatrzyć dziecko w niezbędne ochraniacze dla zachowania bezpieczeństwa. Być może nawet uda nam się uprawiać wspólnie z naszą pociechą, jakiś sport? Zapalonych piłkarzy ucieszyć może piłka sygnowana nazwiskami znanych sportowców. Sprawdź promocje Presto.

4. Książki

W ostatnich czasach mówi się o spadku czytelnictwa wśród Polaków, warto temu zaradzić, zachęcając nasze dziecko do czytania. Jeśli nasze dziecko lubi czytać, to warto kupić mu wymarzoną książkę. Jeśli nie lubi, a chcemy go tym zarazić, to może warto kupić bestseller, którym zachwyciły się już inne dzieci? Na przykład książki z serii dla młodzieży, które cieszą się dużą popularnością. Inną możliwością jest zakup czytnika ebooków, który być może nakłoni nasza pociechę do czytania. W końcu to nowoczesne i modne. Wiele sklepów przygotowuje specjalne zniżki przygotowane przez sklepy właśnie z okazji Dnia dziecka. Kody rabatowe Matras dostępne są na naszej stronie.

5. Gry komputerowe

Z gry komputerowej ucieszą się przede wszystkim miłośnicy komputerów. Znając gusta naszych dzieci powinno nam się udać dobrać odpowiednią grę do ich zainteresowań. Pamiętajmy również o dostosowaniu gry do wieku gracza. Jeśli mamy wątpliwości to może warto postawić na nowość, która powinna się spodobać? Media Expert przygotował szeroki wybór prezentów na Dzień Dziecka, może to podsunie nam jakiś pomysł. Sprawdź kody rabatowe Media Expert na Polki.pl.

Bez względu na to, jaki prezent zdecydujemy się zakupić, pamiętajmy, że powinien być on dostosowany do zainteresowań naszego dziecka oraz jego wieku.