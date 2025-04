Co podarować babci w prezencie, tak, żeby prezent ją naprawdę ucieszył? To nie lada sztuka, zwłaszcza jeśli mamy ograniczony budżet. Jak zadowolić konserwatywną nestorkę rodu i jak nie przesadzić, żeby nowoczesna młoda wiekiem (albo duchem) babcia się nie obraziła? Mamy sporo konkretnych pomysłów w przystępnych cenach. Już od 6.90 zł!



Oczywiście, jeśli masz zamiar skupić się na robieniu prezentów własnoręcznie, kupowaniu kwiatów, czy pieczeniu ciasteczek w prezencie dla babci - sprawa jest załatwiona. Jeśli jednak chcesz kupić elegancki, stylowy lub praktyczny prezent dla babci - tu zaczynają się schody. Co wybrać? Czy postawić na ziółka, preparaty lecznicze, a może kremy na zmarszczki? Jest to jakieś rozwiązanie i gotowy pomysł, ale... Po pierwsze - takich prezentów babcia już otrzymała z pewnością mnóstwo, po drugie - czy na pewno chcesz jej przypominać o wieku i upływającym czasie?

fot. Fotolia

Prezenty dla konserwatywnej babci

Konserwatywne babcie są z reguły bardzo przywiązane do tradycji. Dlatego odpowiedniejszym prezentem dla nich są zazwyczaj praktyczne drobiazgi, sprzęty kuchenne, czy rzeczy codziennego użytku. Babcie tradycjonalistki ucieszą się z pewnością z albumu ze zdjęciami wnucząt (o ile jeszcze takiego nie mają lub stary pęka w szwach), ramek na zdjęcia, czy też lnianego woreczka na świeży domowy chleb.

Innym pomysłem może być kultowa już torba zakupowa na kółkach. Tym razem może w jakiś ładny wzorek? Torba na kółkach jest bardzo pomocna, zwłaszcza jeśli babcia sama musi dźwigać zakupy i często wybiera się po nie na bazarek lub targ.

Specjalna łyżeczka do nakładania miodu, kawiarka, czy naczynie do hodowania ziół to także bardzo przydatne prezenty dla babci.

Miły w dotyku pled lub kocyk, albo ładne ściereczki kuchenne z pewnością wzbudzą zachwyt i akceptację babci tradycjonalistki. Hitem może okazać się także zwykła rolka do czyszczenia ubrań, albo gadżet ułatwiający zakładanie skarpetek bez schylania!

fot. Fotolia

Prezenty dla nowoczesnej babci

A co podarować babci młodej wiekiem, albo wciąż aktywnej i młodej duchem? Torba zakupowa na kółkach, czy też moherowy berecik mogą okazać się nie na miejscu. Warto więc postawić na bardziej ozdobne drobiazgi typu rozpinany sweterek w jasnym, neutralnym kolorze, gustowna broszka, czy błyszczący naszyjnik.

Dobrym pomysłem będą także piękne drobiazgi do dekoracji wnętrz, czy też, np. stylowy flakon do perfum, albo na przykład nowa torebka, czy też gustowna apaszka z klasycznym, eleganckim wzorem.

Hitem może okazać się personalizowany, czyli z imieniem i nazwiskiem babci, notatnik na zapiski - typu książka kucharska. Bo każda babcia ma mnóstwo sprawdzonych przepisów i kulinarnych patentów na rozmaite pyszności. Warto je spisać!

Prezenty dla każdej babci



W obu przypadkach - w przypadku konserwatywnej babci tradycjonalistki, i w przypadku nowoczesnej babci aktywistki, zawsze pamiętaj, że babcia to przede wszystkim kobieta. Ucieszy ją wszystko to, co piękne i kobiece, nawet jeśli jest mniej praktyczne. Niezależnie od tego, czy wiąże chustkę na głowie, czy nosi błyszczącą biżuterię - z pewnością będzie jej miło, kiedy otrzyma prezent specjalnie tylko dla niej przygotowany. Mniej się ucieszy z przypadkowego i nieprzemyślanego drobiazgu.

Te i wiele więcej pomysłów znajdziecie w naszej galerii pełnej prezentów dla babci:

