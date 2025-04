Dzień Matki to szczególne święto. To właśnie wtedy możesz jej podziękować za wszystko, co dla ciebie zrobiła. Jeśli nie wiesz jeszcze, jaki prezent wybrać z okazji tego uroczystego dnia, zobacz nasze propozycje podarunków do 100 zł.

Kosmetyki

Twoja mama to też kobieta i jeśli lubi się malować, podaruj jej jakiś fenomenalny kosmetyk. Niech to nie będzie zestaw kremów przeciwzmarszczkowych czy toników do skóry dojrzałej. Wybierz coś ekstra, tak aby twoja mama poczuje się młodo i pięknie. Pomyśl nad tuszem do rzęs, paletą cieni do powiek albo ślicznym błyszczykiem.

Multirama

Jeśli twoja mama ceni sobie relacje rodzinne, powinnaś wybrać nieco bardziej spersonalizowany prezent. Może piękny obraz albo modna ostatnio multiram będzie idealną opcją? W antyramie umieść kilka wspólnych zdjęć z wakacji, świąt albo urodzin. Taki prezent przywoła wiele miłych wspomnień i będzie pięknym gadżetem domowym.

Biżuteria

Dla eleganckich kobiet proponujemy zawsze modną, srebrną biżuterię. Jeśli twoja mama jest minimalistką, wybierz delikatne kolczyki. Dla osób lubiących większe i cięższe dodatki, proponujemy masywne łańcuszki z kamieniami.

Filiżanki

Miłośniczce kaw podaruj zestaw filiżanek w ulubionym kolorze. Pomyśl nad zamówieniem wersji ze spersonalizowanym napisem.

Wspólne wyjście

Nic nie ucieszy twojej mamy jak wspólne wyjście. Wybierzcie się razem do teatru, na komedię romantyczną albo do SPA.

