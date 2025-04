Dla jednych jest rodzicem, dla innych skarbnicą niezastąpionej wiedzy, niektórzy traktują ją jak szefa, który stawia niełatwe wymagania, a inni widzą w niej najlepszą przyjaciółkę. Z okazji święta mam – bo o nich mowa – w sklepach pojawia się wiele ciekawych propozycji prezentów. I chociaż produktów jest wiele, to wybór nie jest wcale taki prosty. Poznaj 5 pomysłów na prezent z okazji Dnia Matki, który na pewno się jej spodoba.

1. Książka

Klasycznym, ale i stylowym podarunkiem będzie dobra książka. Zastanów się, co może spodobać się twojej mamie. Podpatrz jej biblioteczkę i wybierz coś, co na pewno wpisze się w jej. Uniwersalne okazują się zawsze książki poradnikowe, kucharskie i lekkie powieści obyczajowe. My proponujemy wzruszającą historię „186 szwów. Z Czeczenii do Polski. Droga matki” Anny Kaszubskiej.

2. Perfumy

To kolejny hit, który zawsze będzie modny i spodoba się każdej kobiecie. Nie zapomnij o doborze odpowiedniej nuty zapachowej. Możesz wybrać albo ukochaną wodę swojej mamy, albo też poszukać czegoś zupełnie innego. Nas zachwyca perfum UNGARO La Diva. Woda ma nie tylko wspaniały zapach (w nutach głowy znajdziesz fenomenalne połączenie gruszki i maliny), ale i stylowy kształt flakonika.

3. Ramka ze zdjęciem

Spersonalizowane prezenty, szczególnie z okazji Dnia Mamy, mogą okazać się najlepszą opcją. Wybierz ulubioną fotografię z wakacji lub z czasów, gdy byłaś jeszcze małą dziewczynką. Na zdjęciu obowiązkowo musisz być z mamą. Fotografię opraw w piękną ramkę, tak, żeby mogła stać się nowym domowym gadżetem.

4. Szal

Zwiewna chusta albo elegancki szal to również doskonały podarunek. Postaw na odpowiedni gatunek materiału oraz kolor. Jeśli twoja mama kocha beże, pomyśl nad jedwabną chustą w odcieniach ecru. Znajdziesz ją z Zarze albo H&M.

5. Coś słodkiego

Nie zapominaj, że kobiety kochają słodycze, a twoja mama też jest kobietą, taką samą jak ty, tylko troszkę starszą. Z okazji jej święta podaruj jej zestaw czekoladek albo kosz wypełniony pralinami. Możecie też wybrać się na wiosenny spacer!

Zobacz galerię prezentów okazji Dnia Matki i zainspiruj się nimi!

