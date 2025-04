5 z 12

Ponczo H&M, cena 99 zł

Moja mama uwielbia ubierać się wygodnie i najczęściej wybiera luźne fasony. To ponczo wpadło mi w oko kilka tygodni temu i nie znalazłam do tej pory nic, co by bardziej do niej pasowało.

- Edyta, redaktor działów Życie gwiazd i Kultura