Któż nie lubi dostawać prezentów? Najmilsze są te darowane bez okazji, a także prosto z serca. Wręczenie choć drobnego upominku w dniu święta danej osoby jest wręcz obowiązkowe! Każda mama zasługuje na odrobinę relaksu i rozpieszczenia, w podziękowaniu za trud i codzienny wysiłek w prowadzenie domu, pracę i wychowywanie dzieci.

Jaki prezent dla mamy wybrać?

Jeśli mama od dawna o czymś marzy, lub wspomniała o tym, co się jej podoba – z wyborem prezentu nie będziesz mieć większego problemu. Jeśli jednak nie masz informacji na ten temat, musisz wybrać coś samodzielnie. Nawet, jeśli ogranicza cię budżet, pole do popisu masz całkiem spore. W cenie do 100 złotych kupisz piękną biżuterię (i to ze srebra, a nawet złota!), zestawy luksusowych kosmetyków, perfumy, dekoracje do domu, a także szkatułki i pudełka na biżuterię. Wybór jest ogromny – wybrałyśmy kilka prezentów, które spodobały się nam najbardziej!

Prezenty wykonane własnoręcznie – do 100 zł złożysz prawdziwe cuda!

Kwota 100 zł daje ogromne możliwości także, jeśli chodzi o własnoręcznie wykonany prezent. Wystarczy kupić potrzebne elementy, a fundusze zapewne wystarczą jeszcze na dobre wino czy bombonierkę. Laurki na Dzień Matki, haftowane poduszki, personalizowany notes…Do wyboru, do koloru!

