Obecność przy porodzie

Jeżeli chcesz asystować przy narodzinach swojego dziecka, i przyszła mama również tego chce, możesz pozostać na sali porodowej. Żeby mieć taki przywilej, nie musisz być nawet mężem rodzącej. Jeżeli jednak kobieta rodzi na kilkuosobowej sali porodowej, musisz uzyskać zgodę na pozostanie od innych rodzących w tym czasie mam.

6 tygodni urlopu tacierzyńskiego

Urlop tacierzyński to część płatnego urlopu macierzyńskiego. Młoda mama po wykorzystaniu 14 tygodni przysługującego jej macierzyńskiego (jeżeli urodziło się jedno dziecko - przy bliźniakach będzie musiała wykorzystać 17 tygodni), pozostałe 6 tygodni może oddać ojcu dziecka. Aby on uzyskał taki urlop, musi złożyć w swojej pracy wniosek razem z oświadczeniem matki dziecka, że zrzeka się części urlopu macierzyńskiego.

2 tygodnie urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski obecnie wynosi 2 tygodnie i przysługuje każdemu pracującemu na etat tacie. Nie ma on żadnego wpływu na długość urlopu wypoczynkowego i tata może z niego skorzystać bez względu na to, czy mama jeszcze pozostaje na urlopie macierzyńskim, czy już nie. Ważne jednak jest to, że tata nie może go rozbijać na części i musi wykorzystać go w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

26 tygodni urlopu rodzicielskiego

Urlop rodzicielski może trwać pół roku (26 tygodni) albo dowolnie krócej. Mama albo tata dziecka mają do niego prawo po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i dodatkowego. Można go dzielić, ale nie więcej niż na 3 części (każda nie krótsza niż 8 tygodni). Zasiłek na urlopie rodzicielskim wynosi 60% pensji.

6 tygodni urlopu dodatkowego

Rodzice mają na niego prawo tuż po urlopie macierzyńskim i tacierzyńskim. Maksymalnie trwa 6 tygodni. Rodzice mogą się nim podzielić. Zasiłek dla rodzica wynosi 100% jego zarobków. Urlop dodatkowy można łączyć z pracą na pół etatu u swojego pracodawcy.

2 dni w roku na dziecko

Ojcowie pracujący na etacie mają też każdego roku prawo do tzw. dni opieki nad dzieckiem (do 14. roku życia dziecka). Dodatkowych wolnych od pracy dni jest 2, bez względu na liczbę dzieci w rodzinie. Dni na opiekę nad dzieckiem nie można przenosić na kolejny rok. Uwaga! Dwa dni opieki nad dzieckiem przysługują obojgu rodzicom, ale wykorzystać w roku może je tylko jedno z nich.

36 miesięcy urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy może być wykorzystany przez mamę albo tatę dziecka i wynosi maksymalnie 36 miesięcy. W jego czasie rodzicom nie przysługuje zasiłek. Aby jednak rodzic miał prawo do takiego urlopu, musi wcześniej pracować na etacie łącznie przynajmniej przez pół roku. Rodzice mogą skorzystać z urlopu wychowawczego jednocześnie (chociaż maksymalnie tylko przez 3 miesiące). Urlop wychowawczy można rozpocząć w dowolnym czasie. Rodzice mają do niego prawo do czwartych urodzin dziecka.

1 tys. zł ulgi podatkowej

Tata, tak jak mama, ma prawo do ulgi podatkowej na dziecko. Rodzice mogą podzielić się nią albo uzyskać ją wspólnie (gdy rozliczają się wspólnie z podatków). Ulga na jedno albo dwoje dzieci wynosi: 92,67 zł/miesiąc (rocznie jest to ok. 1 112 zł); na trzecie dziecko – 166,67 zł/miesiąc (czyli rocznie ok. 2 tys. zł), a na czwarte i kolejne dziecko – 225 zł/miesiąc (rocznie 2 700 zł). Aby z niej skorzystać, trzeba do zeznania podatkowego dołączyć druk PIT-0, w którym wpiszemy liczbę dzieci i ich numery PESEL.

na podstawie tekstu Pawła Wronki/wyd. specjalne Mamo to ja