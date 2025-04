Aby domagać się przed sądem alimentów od ojca dziecka, musisz najpierw złożyć pozew. Z napisaniem nie powinnaś mieć trudności. Oto jakie elementy powinny znaleźć się w treści pisma.

Pozew o alimenty - jak napisać - krok po kroku:

1. Data

Wpisujesz dzień, miesiąc i rok sporządzenia pisma. Ta informacja powinny znaleźć się w prawym górnym rogu pisma.

2. Wybór sądu

Pozew kierujesz do sądu rejonowego, a konkretnie do wydziału opiekuńczego i nieletnich. Podajesz dokładny adres sądu – miasto, ulicę. Co do zasady – możesz wybrać sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka (a więc i twojego) lub pozwanego. Te dane wpisujesz pod datą.

3. Wskazanie powoda

W lewym górnym rogu pisma podajesz imię i nazwisko dziecka, bo to ono jest uprawnione do wystąpienia o alimenty. Musisz także wpisać twoje dane, bo jeżeli dziecko jest nieletnie, ty jesteś jego przedstawicielem ustawowym.

Uwaga! Jeśli zamiast danych dziecka wpiszesz swoje, sąd odrzuci pozew.

4. Dane pozwanego

Poniżej danych powoda wpisujesz imię, nazwisko, adres ojca dziecka, czyli pozwanego.

5. Wartość przedmiotu sporu

To suma alimentów, o jakie się ubiegasz (masz prawo domagać się alimentów za okres nie dłuższy niż trzy lata wstecz). Wpisz ją pod danymi pozwanego.

6. Treść

Napisz, w czyim imieniu domagasz się świadczeń. Podaj też, w jakiej wysokości żądasz alimentów oraz komu i w jakim terminie mają być wypłacane. Możesz również domagać się zasądzenia kosztów procesu na rzecz pozwanego oraz poprosić o rozpatrzenie sprawy pod twoją nieobecność. Ten ostatni wniosek jest szczególnie ważny – gdybyś nie mogła być na rozprawie (np. z powodu choroby), sąd rozpatrzy pozew mimo twojej nieobecności.

7. Uzasadnienie

Opisz krótko swoje warunki finansowe (gdzie pracujesz, ile zarabiasz) oraz sytuację materialną, w jakiej znajduje się ojciec dziecka (ile zarabia, czy ma jakąś nieruchomość, samochód itp.). Przedstaw, ile kosztuje cię miesięczne utrzymanie, ile płacisz np. za dodatkowe lekcje dziecka, jego ubrania i obuwie. Na poparcie swoich twierdzeń musisz mieć dowody, np. zaświadczenie o swoich zarobkach, książeczkę czynszową, faktury za media, rachunki za kształcenie dziecka itp.

8. Podpis

Nie zapomnij własnoręcznie podpisać pozwu. Bez tego sprawa nie nabierze biegu.

9. Załączniki

Wymień dokumenty, które dołączasz do pisma.

Do pozwu musisz dołączyć:

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,

wyrok rozwodowy lub akt ślubu (jeżeli nadal jesteś mężatką),

oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo (gdy dziecko jest z wolnego związku),

zaświadczenie o zarobkach z twojego zakładu pracy lub z urzędu pracy,jeśli jesteś bezrobotna i pobierasz zasiłek,

wyliczenie kosztów utrzymania dziecka (warto gromadzić dowody opłat np. za leczenie, lekcje języka obcego, zakup przyborów szkolnych itp.).

Pamietaj, że pozew oraz skserowane załączniki składasz w dwóch egzemplarzach.

