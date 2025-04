1 z 8

Powrót do szkoły i przedszkola to dla wielu dzieci jeden z najgorszych dni w roku. Dla mamy i taty – wręcz przeciwnie. Niektórzy się do tego nie przyznają, żeby nie wyjść na wyrodnych rodziców. Inni wcale nie kryją radości i nawet uwieczniają ten stan na zdjęciach. Koniecznie musisz to zobaczyć!

Jesienne powroty ze szkoły - zadbaj o to, żeby Twoje dziecko się nie przeziębiło

Powrót dzieci do szkoły – wybawienie dla rodziców

Powrót do szkoły to dla wielu rodziców jeden z najwspanialszych dni w roku. Jeśli pracują, nie muszą się już martwić o opiekę nad dzieckiem, jeśli nie – mogą cieszyć się kilkoma godzinami świętego spokoju.

– Mamo chce mi się jeść! Znajomy głos wyrywa cię ze snu, a tak ci było dobrze...

– Weź sobie płatki z mlekiem – mamroczesz spod kołdry.

– Co takiego? – pyta dziecko.

– Płatki z mlekiem! – mówisz głośniej i przykrywasz twarz poduszką.

– Nie ma mleka! – mówi coraz bardziej zdenerwowany i głodny maluch.

– To zrób sobie kanapkę! – twoje ciśnienie się podnosi.

– Ale tata zjadł w nocy całą wędlinę!

Powoli otwierasz jedno oko, później drugie, zrzucasz z siebie kołdrę i kroczysz do kuchni.

– Mamo! On zabrał ostatnią bułkę!

– Mamo, powiedz jej!

Fot. abcnews.go.com

W ciągu dnia podobnych sytuacji jest przynajmniej kilka. Po tygodniu masz dosyć wakacji, ale wiesz, że musisz być dzielna i to przetrwać. Przecież jeszcze tylko kilka tygodni… A gdy zbliża się wrzesień, czujesz się jak przemielona przez maszynkę. Na pierwszego września czekasz z utęsknieniem jak więzień na wyjście po dziesięciu latach. A kiedy nadchodzi dzień powrotu do szkoły, wielu rodziców nie możesz się nacieszyć chwilą wolności.

Zobacz radość mamy i taty w dniu powrotu do szkoły ich dzieci uwiecznione na zdjęciach. Te fotki robią furorę w internecie!

Fot. vidmo.com

Powrót do szkoły - historia z życia wzięta