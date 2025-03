Osobiste dekoracje w twoim domu

Jeśli marzy ci się unikatowe, pełne domowego ciepła i dobrej atmosfery wnętrze, musisz postawić na swój styl i osobiste dodatki. Dziś nie musisz już zajmować ściany dziesiątkami ramek. Razem z marką CEWE zaprojektujesz wyjątkowe dekoracje w postaci fotoobrazów. Łatwość i jakość wykonania sprawią, że z powodzeniem możesz wymieniać printy w zależności od sezonu.

Na obrazach możesz drukować nie tylko swoje rodzinne zdjęcia. Jeśli masz ujęcia z ważnych dla ciebie podróży albo w ogóle interesujesz się fotografią, to idealna okazja do zaprezentowania swoich pięknych wspomnień lub talentów. Potraktuj swój salon, korytarz czy sypialnię jako przestrzeń dla własnego wernisażu!

fot. Materiały prasowe

Zaprojektuj wyjątkową przestrzeń

Wystarczy już jedno zdjęcie, by nadać twojemu domu przytulny, osobisty charakter. Do wyboru masz wiele materiałów, na których zamówisz wydruk. Dzięki tylu różnorodnym możliwościom dopasujesz nowy fotoobraz do swojego stylu. Od płótna czy drewna, przez szkło akrylowe, płytę Alu-Dibond, po różnego rodzaju pianki. Możesz stworzyć też klasyczne kolaże lub bardziej nowocześnie – kompozycję w kształcie plastrów miodu.

Błyszczące szkło sprawi, że każdy szczegół zdjęcia nabierze trójwymiarowego kształtu. Wydruk na drewnie wkomponuje się w rustykalne wykończenie, stając się piękną ozdobą w ujmującej prostocie i ekologii. Lekkie pianki to z kolei idealna propozycja dla tych, którzy wynajmują mieszkania, ale chcą im dodać własnego charakteru. Nie wymagają trwałego mocowania na ścianie, a jakość wydruku wciąż jest imponująca. Dla najbardziej wymagających CEWE przygotowało opcję Gallery Print – to najbardziej profesjonalny wydruk z idealnym odwzorowaniem kolorów.

Dzięki mnogości opcji nadruku, a także wymiarów każdy znajdzie coś dla siebie w ofercie marki.

Zwłaszcza z okazji świąt szukamy różnego rodzaju dodatków do domu albo prezentów dla bliskich. Fotoobraz jest świetną odpowiedzią na obie te potrzeby. Niezależnie od materiału będzie też świetnym upominkiem, np. dla dziadków, zwłaszcza jeśli zdecydowałaś się na rodzinną sesję świąteczną lub po prostu – zrobicie sobie wspólne, rodzinne zdjęcie pod choinką!

fot. Materiały prasowe

Zachowaj swoje wspomnienia

Propozycji na spersonalizowane upominki jest o wiele więcej! Możesz zamówić kubki z jakościowym wydrukiem na porcelanie, kalendarz, w którym co miesiąc będziesz z sentymentem wracać do wspomnień utrwalonych na zdjęciach, z łatwością zaprojektujesz też etui na telefon z wymiennymi fotografiami czy świąteczne kartki!

Nowa jakość albumów ze zdjęciami to z kolei fotoksiążka. Wydana tak pięknie jak te, które można podziwiać na sklepowych półkach. Swoje wspomnienia zamkniesz w dowolnym formacie i liczbie stron (od 26 do nawet 202!). Zaprojektujesz też swoją własną okładkę i tytuł albumu. Na każdej stronie możesz ułożyć zdjęcia według własnych preferencji przy wsparciu łatwego kreatora. Dodasz także opisy i cliparty, ramki czy inne zdobienia.

Podpowiadamy: dla swojego dziecka możesz tym samym sposobem stworzyć książeczkę, w której to ono będzie głównym bohaterem historii!

fot. Materiały prasowe

Możesz podejść do tego z humorem i stworzyć dla przyjaciółki historię przyjaźni z zabawnym komentarzem tekstowym, romantycznie – tworząc dla partnera zapis wspomnień waszej miłości czy piękną pamiątkę rodzinną. Świetnym pomysłem będzie zrobienie z tego tradycji – rok zamknięty w książeczce z pięknej serii, do której będziesz z radością wracać po latach, by wspominać i patrzeć, jak wszyscy się zmienialiście. To może być trafiony pomysł na prezenty zarówno dla bliskich, jak i samej siebie.

Artykuł powstał we współpracy z marką CEWE