Reklama

Dzieci są wyjątkowe, bo mają fantastyczną wyobraźnię, dzięki której potrafią tworzyć cuda i niesamowite historie. Podpowiadamy, w jaki sposób można ciekawie spędzać czas z naszymi pociechami.

Kreatywne tworzenie

Masz w domu stare guziki lub popsutą biżuterię? Nie wyrzucaj ich! Wykorzystaj zbędne przedmioty do stworzenia oryginalnych prac plastycznych. Wytnijcie z kartki papieru kwadrat i trójkąt, a następnie sklejcie je tak, aby powstał dom. Udekorujcie go według własnego uznania. Możecie umieścić na nim kolorowe elementy, np. złote gwiazdki, fragmenty włóczki lub inne przedmioty, które akurat macie pod ręką. Tworzenie prac plastycznych to świetna propozycja na kreatywną zabawę, która wciągnie każde dziecko. Kto wie, może kiedyś twój przedszkolak zostanie projektantem mody lub światowej sławy artystą?

Muzyczne wygibasy

Dziecko powinno obcować z muzyką. Nie tylko rozwija ona zmysł słuchu, ale ma też ogromne znaczenie w nauce mowy. Rozpoznawanie i zapamiętywanie dźwięków służy temu, aby nauczyć się je wyodrębniać, a potem powtarzać. Twoje pociecha może się ich uczyć, grając na cymbałkach, tamburynie lub marakasie. Gdy na dworze wiatr, można też rozgrzać się przy energetyzującej muzyce. Nastawcie płytę z piosenkami, podczas słuchania których trzeba wykonywać różne "wygibasy" i bawcie się! Gdy twoje dziecko nauczy się rytmu, tym chętniej będzie powtarzać coraz to bardziej zaawansowane kroki.

Odrysowywanie z dłoni

To bardzo proste i ciekawe ćwiczenie, które pomaga rozwijać wyobraźnię. Poproś dziecko, aby położyło dłoń na kartce, a następnie obrysuj ją długopisem. W miejscu kciuka narysujcie długi dziób i pokolorujcie go na czerwono. Na dole dłoni dorysujcie czerwoną kredką nogi. Czy widzicie bociana? Jeśli tak, to znaczy, że udało wam się osiągnąć zamierzony efekt! W ten sam sposób mogą powstać inne, urocze zwierzątka lub to, co tylko przyjdzie wam do głowy. Wszystko zależy od waszej wyobraźni.

Rzucanie kostką i przeskakiwanie pól

Popularne gry planszowe odgrywają ważną rolę w rozwoju dziecka – uczą cierpliwości, myślenia strategicznego i pomagają kontrolować emocje. Grając z rodzicami w „planszówki”, dziecko poznaje nowe zasady. Zdobywa wiedzę na temat tego, jak się zachowywać oraz, że czasami trzeba zaczekać na swoją kolej. Tego rodzaju zabawa pozwala dziecku zdystansować się wobec porażek i przeżywać radość zwycięstwa w taki sposób, by nie pogrążać pokonanego przeciwnika w rozpaczy.

Wspólne opowiadanie historii

Warto czytać dziecku bajki nie tylko na dobranoc. Usiądźcie całą rodzina na kanapie i niech któreś z was zacznie opowiadać jakąś ciekawą historię, a po chwili... przerwie ją w najciekawszym momencie! Dlaczego? Chodzi o to, aby druga osoba z rodziny, np. tata lub dziecko, kontynuowała opowieść. Gdy twoja pociecha przerwie wątek w kluczowym momencie, ktoś inny będzie mógł dalej ciągnąć narrację. I tak, aż dojdziecie do szczęśliwego zakończenia!

Piknik w salonie

Choć do lata jeszcze daleko, z pewnością twoje myśli już krążą wokół wakacji. To dobra okazja do tego, aby „wkręcić się w nastrój” i wyobrazić sobie, że urządzacie piknik na plaży! Jeśli masz w domu telewizor z internetem, ustaw zapętlony filmik z szumiącym morzem. W międzyczasie rozłóż na podłodze koc i zaproś pociechę do wspólnej zabawy. Możecie nawet zabrać ze sobą typowo plażowe przedmioty, takie jak książka, wachlarzyk czy okulary przeciwsłoneczne. Jeżeli w trakcie zabawy zgłodniejecie, możecie sięgnąć po Kinder Mleczną Kanapkę, smaczną przekąskę z lodówki. Przygotowana jest ze składników najwyższej jakości. Nie zawiera konserwantów, ani barwników. Chwila na przekąskę, i zabawa może trwać dalej!

Reklama

Materiał powstał przy współpracy z: Ferrero Polska Commercial