Początkową propozycją Unii Europejskiej były 4-miesięczne urlopy rodzicielskie dla ojców. Projekt ustawy przewidywał, że musiałyby one zostać wykorzystane przez ojców. Nie mogłyby zostać przeniesione na matkę. W przypadku rezygnacji ojca z przysługującego mu prawa do wolnego, urlop by przepadał.

1,5-miesiąca było kompromisem wypracowanym i zaakceptowanym przez wiele krajów UE. Polska jednak nie przystała na ten pomysł.

Mamy dobre rozwiązania, jeśli chodzi o politykę prorodzinną. Warto przypomnieć, że mamy i urlop macierzyński i urlop rodzicielski - łącznie to jest rok czasu, płatne na poziomie 80 proc. zasiłku chorobowego. To są bardzo dobre rozwiązania, które wyprzedzają te proponowane przez UE - powiedział Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej w rozmowie z PAP.

Wiceszef resortu uznał propozycję UE za „robienie czegoś na siłę”. Podkreślił, że decyzja o podziale urlopu rodzicielskiego powinna być podejmowana indywidualnie przez rodziców. Ministerstwo zapowiedziało, że jest w stanie przystać na miesięczny urlop ojcowski.

Wypracowany kompromis będzie teraz negocjowany w Parlamencie Europejskim. Na razie nie wiadomo, jak zadecydują europosłowie.

