W ostatnich latach nie mieliśmy okazji przeżywać białych i mroźnych świąt. A co to za Boże narodzenie bez białych płatków spadających z nieba i trzeszczącego pod nogami śniegu? Sprawdź, jak będzie w tym roku!

Jak będzie w te święta – jest szansa na śnieg?

Jak widzimy, początek grudnia nas nie rozpieszcza. Jest pochmurno, wietrznie i deszczowo. Wielu z nas ma już tego dosyć. Cały dzień jest ciemno, a to, co widzimy za oknem, nie zachęca do wychodzenia z domu. Podobnie było w poprzednich latach. Święta przypominały jesień, a prawdziwa zima przychodziła po nich. Jednak serwisy pogodowe podają, że w tym roku będzie inaczej. Im bliżej połowy grudnia, tym bardziej zimowa aura. To oznacza, że jest szansa na białe święta!

Meteorolodzy angielscy zapowiadają, że u nich zima będzie mroźna, a to może wpłynąć na pogodę w Polsce. Jeśli prognoza Anglików się sprawdzi, to możliwe, że silny wyż znad Skandynawii zablokuje ciepłe niże znad Atlantyku. Nad Europą rozwiną się wtedy potężne niże, które będą zasysać zimno z północy, a przez nasz kontynent będzie wędrować chłodne powietrze.

Podobną prognozę pogody zapowiada Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna, która jeszcze niedawno zapowiadała w Europie ciepłą zimę.

Święta już tuż tuż, więc jeśli meteorolodzy nie ogłoszą zmian w układach barycznych, to możemy liczyć na białe Boże Narodzenie.

Ile stopni było w ubiegłe święta?

Zeszłoroczny grudzień był najcieplejszy w historii, a jeśli chodzi o pogodę w Boże Narodzenie, to przypominała taką, jaką znamy z Wielkanocy.

24 grudnia najchłodniej było w Kielcach (4,3º C), a najcieplej w Jeleniej Górze (11,5º C). 25 grudnia najniższą temperaturę meteorolodzy odnotowali w Suwałkach (6,5º C), a najwyższą w Opolu (12,7º C). 26 grudnia najzimniej było w Suwałkach (3,7º C), a najcieplej we Wrocławiu (16º C).

