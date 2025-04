Ubiegłoroczny plebiscyt na Supermamę cieszył się ogromną popularnością, dlatego w tym roku redakcja mamotoja.pl zdecydowała się znowu wyróżnić matki, które urzekają nas swoją postawą. Wybór był trudny, bo wspaniałych mam nie brakuje. To jednak ty decydujesz o tym, która z nich otrzyma nagrodę!

Głosuj na Supermamę!

Wybrałyśmy 9 kandydatek, które podziwiamy, a teraz kolej na ciebie – zagłosuj w plebiscycie na Supermamę 2019 roku i wybierz tę, która twoim zdaniem najbardziej zasługuje na takie wyróżnienie. Wyniki ogłosimy w serwisie mamotoja.pl w Dniu Matki, czyli 26 maja.

Głosować możesz do 25 maja. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone w serwisie mamotoja.pl w Dniu Mamy. Będą one także podstawą do rozmowy z ekspertami, którzy zinterpretują wasze głosy i zastanowią się, jaka jest współczesna mama, czego potrzebuje, co jej przeszkadza, a co ją cieszy.

