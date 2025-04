To cudowne uczucie, kiedy słyszysz, jak mleko wypełnia miseczkę pełną chrupiących płatków śniadaniowych. Można by pomyśleć, że płatki i mleko zostały dla siebie stworzone. I nie ma w tym przesady!

Reklama

To połączenie, które wraz z odrobiną owoców i płynu nawadnia organizm oraz dostarcza mu zbilansowaną dawkę witamin, składników mineralnych białka i węglowodanów niezbędnych do doskonałego rozpoczęcia dnia.

Świetne dla najmłodszych

Mleko to bogate źródło wapnia, który jest szczególnie ważny dla dzieci – potrzebują go, aby rosnąć i rozwijać kościec. Miska smacznych płatków z mlekiem to doskonały sposób na wprowadzenie nabiału do diety dzieci, które nigdy nie wypiłyby samego mleka. Badania wskazują, że dzieci, które jedzą płatki śniadaniowe regularnie, spożywają o wiele więcej mleka.

Niezawodne mleko

Pyszne mleko jest źródłem wielu składników odżywczych niezbędnych naszemu organizmowi. Znajdziemy w nim:

Białko - przyczynia się utrzymywania masy mięśniowej, która jest dla nas tak ważna na co dzień. Wapń. Niezbędny dla zdrowych zębów i kluczowy dla prawidłowego rozwoju kości.To właśnie dzięki mleku dzieci tak szybko wyrastają z ubrań!

- przyczynia się utrzymywania masy mięśniowej, która jest dla nas tak ważna na co dzień. Wapń. Niezbędny dla zdrowych zębów i kluczowy dla prawidłowego rozwoju kości.To właśnie dzięki mleku dzieci tak szybko wyrastają z ubrań! Witamina B2 - nazywana także ryboflawiną– jeśli tego nie wiedziałaś, to możesz teraz komuś zaimponować! Ułatwia przyswajanie energii pozyskiwanej z pożywienia.

- nazywana także ryboflawiną– jeśli tego nie wiedziałaś, to możesz teraz komuś zaimponować! Ułatwia przyswajanie energii pozyskiwanej z pożywienia. Witamina B12 - podobnie jak witamina B2, pomaga przetwarzać pożywienie na energię i tworzyć czerwone krwinki przenoszące tlen.Brzmi trochę naukowo, ale chodzi po prostu o to, że wspomaga działanie "układu napędowego" Twojego organizmu.

- podobnie jak witamina B2, pomaga przetwarzać pożywienie na energię i tworzyć czerwone krwinki przenoszące tlen.Brzmi trochę naukowo, ale chodzi po prostu o to, że wspomaga działanie "układu napędowego" Twojego organizmu. Jod - nieodzowny dla układu nerwowego.

Substytuty mleka

Mleko i płatki to świetne połączenie, ale co, jeśli potrzebujesz alternatywy bez laktozy? Jest ich mnóstwo. Smakują świetnie i często są wzbogacone wapniem, nie brak w nich zatem ważnych składników odżywczych – sprawdź etykietę, aby zobaczyć, co dokładnie zawierają.

Mleko sojowe o bogatym smaku jest dobrym źródłem białka i nie zawiera wielu tłuszczów nasyconych.

Mleko kokosowe: Gęste i o bogatym smaku, ale uwaga – zawiera wiele tłuszczów nasyconych, więc lepiej nie spożywać go zbyt wiele.

Mleko migdałowe: Niska zawartość tłuszczów nasyconych i ciekawy, orzeźwiający smak.

Mleko ryżowe: Jest słodsze i rzadsze niż inne rodzaje mleka – nadaje płatkom słodki smak.

Przepyszne mieszanki płatków i mleka

Twoje dzieci pewnie same doskonale wiedzą, jak namieszać w miseczce z płatkami, ale na wszelki wypadek podsuwamy kilka pomysłów:

Porządnie namieszaj– aby płatki były cudownie gęste, poczekaj, aż nasiąkną mlekiem, a potem mieszaj.

Do schrupania– wystarczy zalać zimnym mlekiem i chrupać.

Na gorąco– podgrzej szybko mleko w kuchence mikrofalowej i podaj płatki na ciepło.

Szczypta smaku– dodaj odrobinę cynamonu lub miodu.

Śniadaniowa tęcza– dodaj pokrojone kawałki owoców i wyczaruj kolorowe śniadanie.

Koniec z miseczkami– kto powiedział, że płatki można jeść tylko z miseczek? A może smakują jeszcze lepiej z ulubionego kubka? Oceńcie sami.

Odwiedź stronę płatków śniadaniowych Nestlé.

Reklama

Po dobrym śnie - dobre śniadanie Płatki śniadaniowe każdego ranka Pełno ciekawostek na temat pełnych ziaren Raport specjalny: Śniadania pełne witamin!