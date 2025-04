Jak przygotować psa lub kota na zmiany?

1. Idź do weterynarza, by odpchlić zwierzaka, odrobaczyć i zaszczepić.

2. Wysterylizuj zwierzę. Będzie spokojniejsze i mniej agresywne (zwłaszcza pies).

3. Puszczaj nagrania płaczu dziecka, aby zwierzak mógł się do niego przyzwyczaić; nagradzaj podczas takich sesji smakołykami, by się dobrze mu kojarzył.

4. Bierz na spacery z psem wózek - przyzwyczai się do jego ruchu i dźwięków.

5. Rozważ kurs posłuszeństwa z psem - choćby tylko dla przypomnienia.

6. Zainstaluj mebelki dziecka oraz rozłóż w pokoju zabawki – zwierzę będzie miało czas, by się do nich przyzwyczaić. Nie pozwalaj mu również spać w łóżeczku ani w wózku.

7. W czasie ciąży powoli ograniczaj czas poświęcany psu czy kotu, jeśli wiesz, że później nie będziesz mieć go zbyt wiele.

8. Przygotuj psu specjalne miejsce, z którego będzie mógł obserwować zamieszanie w domu.

Oswajanie z maluszkiem

1. Warto przynieść do domu ubranko pachnące smykiem, kiedy mama jest jeszcze z dzieckiem w szpitalu. Dzięki temu czworonóg przyzwyczai się do jego zapachu.

2. Pozwól kotu czy psu spokojnie obwąchać smyka, kiedy pierwszy raz zapoznajesz dziecko ze zwierzakiem. Pochwal za dobre zachowanie, daj nagrodę. Zachowuj się spokojnie.

3. Zainstaluj siatkę w drzwiach lub nad łóżeczkiem, jeśli chcesz mieć pewność, że zwierzak nie będzie spał z maluszkiem.

4. Odnoś się pozytywnie do zwierzęcia, kiedy jest w pokoju z malcem, dawaj przysmaki, głaszcz.

5. Nie krzycz i nie bij czworonoga za złe zachowanie przy dziecku. Spokojnie wyprowadź go do innego pokoju lub ignoruj. Nagradzaj dobre zachowanie.

6 . Obserwuj zwierzaka, czy nie wykazuje oznak stresu. Pies może częściej szczekać, chodzić w kółko, obgryzać łapy, stracić apetyt, a kot

stać się nieśmiały lub naburmuszony, lizać się nadmiernie, mieć biegunki – to znak, że zwierzak potrzebuje pomocy, by przyzwyczaić się do nowej sytuacji. Drastyczne zmniejszenie uwagi poświęcanej zwierzęciu, ignorowanie czy zamykanie sprawi tylko, że będzie bardziej zestresowane.

7 . D ziennie poświęcaj kilka minut na zabawę z psem czy kotem.

8. Nigdy nie zostawiaj dziecka ze zwierzęciem bez nadzoru.