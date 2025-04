Do komunijnych przygotowań staraj się podchodzić z umiarem. Zbędna pompa i rozrzutność mogą bowiem sprawić, że z wyjątkowego dnia dziecko zapamięta tylko huczny bankiet, a cały duchowy wymiar uroczystości zejdzie na drugi plan. Jak do tego nie dopuścić?

Strój, uczesanie i kwiaty

Dziewczynki marzą zazwyczaj o sukience pełnej ozdób i falbanek. Często więc kręcą nosem na alby, które obecnie obowiązują w większości parafii. Twoje dziecko też wolałoby kreację pełną przepychu? Wytłumacz, że strój powinien być stosowny do okazji. Balowy styl nie pasuje do komunijnej uroczystości ani do dziecięcej buzi. Poza tym dziewczynka odróżniałaby się ubiorem od skromniej ubranych dzieci, które mogłyby czuć się pokrzywdzone. Jeśli szykujesz do uroczystości syna, najwłaściwszym strojem będzie granatowy garnitur albo biała koszula. Warto także przećwiczyć z dzieckiem kilkukrotnie pieśni komunijne, które mogą pojawić się na uroczystości w Kościele. Przy okazji wczuje się ono w odświętną atmosferę uroczystości.

Warto pamiętać: dzieci jednolicie ubrane głębiej przeżywają całą uroczystość. Wyszukany strój je rozprasza, powodując podświadome poczucie rywalizacji i porównywania się nawzajem.

Zaproś gości na komunię

Rozważasz, kogo powinnaś podjąć poczęstunkiem? Na pewno w pierwszej kolejności wypada ugościć:

dziadków dziecka

chrzestnych rodziców

rodzeństwo (twoje i męża)

Warto wcześniej kupić specjalne ozdobne zaproszenia i wysłać je bliskim (lub wręczyć osobiście). Taka forma będzie z pewnością bardziej elegancka niż powiadomienie o uroczystości przez telefon czy e-mailem. W treści zaproszenia powinna znaleźć się informacja, kto zaprasza, na kiedy, w jakim kościele odbędzie się uroczystość i gdzie zostanie zorganizowane przyjęcie.

Warto pamiętać: zaproszenia powinny być dostarczone co najmniej z trzytygodniowym wyprzedzeniem. Goście muszą mieć czas, by przygotować się do uroczystości, np. kupić komunijny prezent dla dziecka.

Robimy zdjęcia i film z komunii

Kręcący się przy ołtarzu kamerzyści i fotografowie utrudniają dzieciom skupienie. Zwłaszcza, że maluchy często są instruowane: „Pamiętaj, masz się uśmiechnąć, bo tata będzie cię filmował”. Dlatego mszę pierwszokomunijną utrwala zawsze jedna, wskazana przez proboszcza osoba. Nie obawiaj się, że na zdjęciach nie odnajdziesz potem swojej pociechy. Fotografowie pilnują, by uwiecznić każde dziecko.

Warto pamiętać: krewnych, którzy – mimo zakazu – próbują filmować, dyscyplinują porządkowi.

