Paszport dla dziecka

Od pewnego czasu do podróżowania po krajach Unii Europejskiej wystarcza nam dowód osobisty. Do przekraczania pozostałych granic nadal posługujemy się paszportami, jednak w nowej postaci. Do niedawna w obu tych dokumentach figurowały także dzieci. Teraz, aby podróżować, potrzebują własnych dokumentów.