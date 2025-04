Podróż zagraniczna z dzieckiem determinuje posiadania dowodu osobistego lub paszportu dla dziecka - to drugie może być sporym kosztem finansowym. Kiedy zapłacisz 15 zł, a kiedy 140 zł?

Reklama

Wniosek, dokumenty, zdjęcie do paszportu

W przypadku wyrabiania paszportu dla dziecka musisz mieć:

wniosek o wydanie paszportu,

zdjęcie 35 x 45 mm, na którym twarz zajmuje 70-80% powierzchni,

dowód opłaty,

ew. dotychczasowy paszport,

ew. Kartę Dużej Rodziny.

Jeżeli tylko jeden z rodziców składa wniosek, będzie musiał przedstawić pisemną zgodę drugiego rodzica albo opiekuna prawnego – potwierdzoną przez notariusza, konsula albo urzędnika punktu paszportowego lub jeden z dokumentów:

orzeczenie sądu, zawierające informację, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka,

orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd zgadza się na wydanie paszportu dla dziecka,

zupełny odpis aktu urodzenia dziecka — jeśli ojciec jest nieznany,

akt zgonu drugiego rodzica.

Urzędnik w wyjątkowych sytuacjach może poprosić o inne dokumenty, takie jak: skrócony odpis polskiego aktu urodzenia dziecka lub poświadczenie obywatelstwa polskiego.

Paszport dla dziecka - kto, gdzie i kiedy

Składanie wniosku o paszport jest bardziej skomplikowane, niż staranie o dowód osobisty dla dziecka. Dziecko musi być obecne przy składaniu wniosku, chyba że ma mniej niż 5 lat. W jego imieniu wniosek składa oboje rodziców lub opiekunowie prawni.

Przy składaniu wniosku może być obecny jeden rodzic, jeśli ten:

ma orzeczenie sądu, w którym jest informacja, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka,

ma orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu dla dziecka,

ojciec dziecka jest nieznany,

jeden z rodziców nie żyje.

Ile kosztuje paszport dla dziecka

Koszt wyrobienia paszportu dla dziecka 0-5 lat: 30 zł, z Kartą Dużej Rodziny - 15 zł,

Kosz wyrobienia paszportu dla dziecka 5-13 lat: 60 zł lub 30 zł, jeśli posiada dokument uprawniający do ulgi, na przykład legitymację szkolną, a 15 zł z Kartą Dużej Rodziny.

Koszt wyrobienia paszportu dla dziecka 13-17 lat:140 zł, 70 zł po skorzystaniu z ulgi, na przykład po okazaniu legitymacji szkolnej, a 35 zł po okazaniu Karty Dużej Rodziny.

Kiedy paszport dla dziecka jest bezpłatny

Za paszport nie zapłaci dziecko przebywające w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a jego wyjazd jest związany z koniecznym leczeniem albo operacją. Kosztów nowego paszportu nie poniesiesz, gdy paszport ma wadę techniczną (na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora).

Możesz liczyć na zniżkę przy ponownym wyrobieniu paszportu, jeśli wygląd dziecka bardzo się zmienił lub jeśli paszport nie posiada miejsc na wizy lub stemple.

Powtórne wyrobienie paszportu z powodu straty lub zniszczenia z własnej winy wiąże się z trzykrotnie wyższą opłatą. Rodzice zapłacą za niego 90 zł.

Paszport dla dziecka - ile jest ważny

Paszport dziecka jest ważny tylko 5 lat.

Ile czeka się na paszport

Czas wyrobienia paszportu to ok. 30 dni kalendarzowych. Dla ułatwienia można sprawdzić status dokumentu online - podczas składania wniosku otrzymuje się instrukcję, gdzie szukać takich informacji - pamiętaj by zabrać potwierdzenie złożenia wniosku. Paszport może odebrać jeden rodzic.

Reklama

Przeczytaj o podróżach z dzieckiem: 20 rad, jak odpoczywać na rodzinnym urlopieCzego nie powinnaś dawać dziecku do jedzenia na wakacjach

Jak przeżyć pierwszą podróż samolotem z dzieckiem