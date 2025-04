Na pewno pamiętasz, jak w dzieciństwie samodzielnie przygotowywałaś ozdoby choinkowe. Gwiazdki oklejane sreberkiem z czekolady, łańcuchy z papierowych kółeczek, zawieszki z suszonych plasterków pomarańczy. Tak wystrojona choinka była jedyna w swoim rodzaju, wyjątkowa i warto takie tradycje podtrzymywać.

Papierowe, z makaronu czy wstążek - łańcuch choinkowy można wykonać na wiele sposobów samemu lub z dziećmi. Takie ozdoby choinkowe pięknie dekorują drzewko. Większą trudność sprawiają wypieki, którymi chce się udekorować choinkę - uważnie rób otwory, by te nie zrosły się w trakcie pieczenia. Zerknij na przepis, jak zrobić kruche ciastka na choinkę. Potem przeplataj je sznurkiem lub wstążką tak, by powstał łańcuch choinkowy.

fot. Adobe Stock

Filc jest wdzięcznym materiałem do szycia i klejenia. Jest sztywny i łatwy w wycinaniu. Warto ozdobić go koralikami, guzikami, cekinami czy wycinać z niego kształty. Dwustronna ozdoba w kształcie choinki, będzie ładnie prezentować się na drzewku świątecznym. Zafastryguj ją kontrastującą kolorystycznie nitką.

fot. Adobe Stock

Gipsowe figurki w białym kolorze, są łatwo dostępne w papierniczych sklepach - często w zestawach z farbami i pędzelkami. To nie tylko fajna aktywność adwentowa, lecz także wigilijna czy świąteczna. Malowanie ozdób choinkowych - również np. bombek szklanych, plastikowych czy tych styropianowych - może być wspólną rodzinną rozrywką przy stole. Nie zapomnijcie śpiewać kolęd podczas tej aktywności!

Jak zrobić ozdoby choinkowe, które będą prezentować się jak te kupione w sklepie? Wykorzystaj do tego masę solną - robi się ją przyjemnie i szybko. Boże Narodzenie i wspólne tworzenie ozdób na święta, to dobry pretekst by ją wykonać. Potrzebujesz mąki, soli (2:1) i wody, która scali suche składniki. Zainspiruj się aniołkami z masy solnej lub wykonaj minimalistyczne ozdoby choinkowe.

fot. Adobe Stock

Jeśli jesteś fanką wykorzystywania „resztek”, recyklingu, to śmiało zerknij, czy uda ci się wykonać np. ozdoby z wieczek po słoikach, łańcuch z nakrętek od butelek czy korków od wina. Znacznie jednak prościej jest wykonać ozdoby choinkowe ze skórki mandarynki. Przy okazji wykrawania kształtów, w domu będzie unosił się przyjemny cytrusowy zapach owoców.

fot. Adobe Stock

Wielu rodziców szuka inspiracji, jak zrobić ozdoby choinkowe (bombki) z papieru. W rzeczywistości najprostszym sposobem jest wycięcie 8 kółek z kolorowego papieru oraz zagięcia ich wg narysowanego ołówkiem trójkąta równobocznego. Tworzy się dwie bryły ze sklejonych 4 kółek każda, następnie na nitkę nawleka się z guzik i przewleka przez obie części bombki i skleja w całość.

fot. Adobe Stock

Mało kto wyobraża sobie święta bez błysku - Boże Narodzenie to brokat, połysk i lustrzany blask. Dlatego przygotowując ozdoby choinkowe, warto pokusić się o odrobinę szaleństwa, a nawet kiczu. Do styropianowych bombek kupionych w pasmanterii, przyklejaj klejem na gorąco wąskie paski cekinów lub pojedyncze dodatki w postaci kryształków czy koralików. Wykorzystaj też zdobne tkaniny - skrawki dostaniesz na pewno w pasmanterii.

fot. Adobe Stock

Wyglądają surowo i nienachalnie - szyszki pojawiają się na wieńcach bożonarodzeniowych, w stroikach czy lampionach. Ozdoby z szyszek są ponadczasowe: jeśli chcesz ozdobić nimi choinkę, pomaluj je na wybrany kolor, oprósz brokatem i zawieś przy pomocy wstążki. Będą piękną ozdobą drzewka.

fot. Adobe Stock

