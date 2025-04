Partnerstwo na Rzecz Rozwoju reprezentowane przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

w ramach realizacji projektu „Kompromis na rynku pracy – innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet” zaprasza młode mamy przebywające na urlopach macierzyńskich oraz wychowawczych, napotykające trudności w godzeniu sfery zawodowej z rodzinną, nie mogące znaleźć pracy ze względu na posiadanie dziecka. A także te, które ze względu na długotrwałe przebywanie w domu, przeżywają trudne uczucia; izolację, osamotnienie, monotonię lub mają poczucie ograniczonych kontaktów towarzyskich, dylematy

z pozostawieniem dzieci pod opieką innych osób, ograniczone możliwości aktywnego poszukiwania pracy - do uczestnictwa w warsztatach, których celem jest pomoc w stworzeniu Osiedlowych Grup Zabawowych.

Osiedlowe Grupy Zabawowe to nic innego jak forma pomocy sąsiedzkiej. Na tym samym osiedlu, w bloku, miejscu zamieszkania czy dzielnicy znajdują się osoby będące w podobnej sytuacji życiowej, zajmujące się opieką i wychowaniem dzieci. Osiedlowa Grupa Zabawowa to zarazem sąsiedzkie przedszkole, grupa wsparcia oraz miejsce spotkań towarzyskich. To miejsce gdzie rodzice mogą się lepiej poznać, wymienić doświadczeniami, pozostawić dziecko pod sprawdzoną opieką a tym samym zyskać więcej wolnego czasu np. na poszukiwanie pracy, uczestnictwo w kursach, załatwienie spraw urzędowych, wyjście do fryzjera etc.

Do stworzenia Osiedlowych Grup Zabawowych zapraszamy mamy mieszkające w niewielkich odległościach od siebie. Może znające się z widzenia. Mijające się podczas codziennych spacerów w sklepie lub na placu zabaw. Jeśli młoda mama zna takie osoby w swoim otoczeniu może namówić je na uczestnictwo

w warsztatach. Może też sama zgłosić się do udziału w zajęciach, a my pomożemy znaleźć inne mamy z ich okolicy zamieszkania.

W ramach warsztatów proponujemy następujące zajęcia dla mam i dzieci:

- W części teoretycznej przekazanie wiedzy na temat rozwoju dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalnej i społecznej.

- Naukę sposobów radzenia sobie ze zróżnicowaną wiekowo grupą dzieci (teoria + praktyka).

- Propozycje zabaw oraz ich dostosowywania do różnych okresów rozwojowych dziecka.

- Ciekawe zabawy i zajęcia dla najmłodszych.

W ramach Osiedlowych Grup Zabawowych wprowadzamy również szkolenie związane z Bankiem Godzin. Bank Godzin jest propozycją platformy lokalnej, bezgotówkowej wymiany usług. Bank ten tworzą ludzie mieszkający zazwyczaj na jednym osiedlu, w jednej miejscowości. Bank godzin podobnie jak Osiedlowe grupy zabawowe ma za zadanie ułatwić stworzenie bliskich relacji między sąsiadami, otwartości i samopomocy sąsiedzkiej opartej na wymianie jednej usługi, jest nią opieka nad dzieckiem. Do Banku Godzin należą rodzice. Zarabiają "punkty", pilnując dzieci innych członków Banku Godzin i dzięki temu można liczyć na to, że w razie potrzeby inni członkowie Banku zaopiekują się naszymi dziećmi, np. gdy udamy się na duże świąteczne zakupy, czy w odwiedziny do znajomych. Wówczas za tę opiekę płacimy zarobionymi wcześniej "punktami". Można, oczywiście, "zaciągać kredyt", tzn. wydawać "punkty", których się nie zgromadziło, wówczas nasze konto będzie na minusie. "Punkty" najczęściej stanowią ekwiwalent czasu, przez jaki trwała opieka nad pociechą sąsiada. Ale mogą, oczywiście, być wartościowane w inny sposób. W zależności od zainteresowań członków Banku Godzin oraz ich potrzeb oferta może zostać poszerzona o dodatkowe „produkty” wymiany.

W następnych miesiącach zostaną przeprowadzone warsztaty dla ojców i dzieci. Warsztaty te, mają na celu ułatwienie ojcom aktywnego włączenia się w proces wychowania nawet najmłodszych pociech. Niektórzy ojcowie już od narodzin swojej pociechy czują się dobrze w swojej roli. Niestety nie wszystkim jest to dane, niektórzy muszą to dopiero odkryć lub się nauczyć; nasze warsztaty mają im w tym pomóc. Podczas ich trwania ojcowie nabędą teoretyczną wiedzę na temat rozwoju małego dziecka. Wyposażamy ich także w praktyczne sposoby radzenia sobie z małym dzieckiem oraz pokażemy jak można spędzać czas i w co się bawić z najmniejszym nawet potomkiem.

Warsztaty dla rodziców planujących powrót do pracy

Warsztaty, ułatwiają osobom przebywającym na urlopach opiekuńczych wcześniejszy powrót do pracy. Podczas tych zajęć dzieci, w obecności rodziców, w bezpieczny sposób doświadczają przebywania

w grupie rówieśników, co stymuluje ich rozwój społeczny. Rodzice natomiast mają możliwość obserwowania swoich pociech oraz przekonania się, czy ich dziecko jest w stanie samodzielnie radzić sobie w grupie. Stopniowo dzieci przyzwyczajają się do coraz mniejszej aktywności rodzica w zabawie, a wreszcie do jego nieobecności. Wspólnie z rodzicami opracowujemy dla dziecka proces adaptacji do grupy, aż do samodzielnego pozostawania i radzenia sobie w niej. Dzieciom, które mają pójść do żłobka czy przedszkola pozwala to ułatwić start i złagodzić stres. Rodzicom natomiast pozwala na emocjonalne oswojenie się z faktem powierzenia opieki nad swoim „skarbem” obcej osobie.

Partnerstwo na rzecz Rozwoju w ramach Osiedlowych Grup Zabawowych oferuje pomoc w znalezieniu bezpłatnego lokalu, który jeśli będzie taka inicjatywna, po zakończeniu warsztatów pozostanie jako miejsce spotkań, zabaw oraz opieki nad dzieckiem.

We wszystkich warsztatach rodzice uczestniczą wraz z dziećmi, oprócz warsztatu Banku Godzin, podczas którego gwarantujemy fachową opiekę nad dziećmi. Warsztaty zaczynają się w lutym, składa się na nie cykl 7 spotkań po 1,5 godziny oraz warsztaty Banku Godzin – 2 spotkania po 3 godziny, a także spotkania konsultacyjno – doradcze już po utworzeniu Osiedlowej Grupy Zabawowej.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Biuro Projektu Equal

ul. Radziwiłłowska 4, pok.203

tel: 0 12 422 00 07

e-mail: warsztaty@plineu.org - Osiedlowe Grupy Zabawowe

e-mail: doradztwo@plineu.org - doradztwo dla kobiet

Projekt realizowany dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IW EQUAL.

ag