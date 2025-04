1. Angażuj do pomocy innych

Może to i prawda, że wszystko robisz najlepiej, ale warto dać szansę również mężowi, siostrze, teściom... Jeśli twoje dziecko ma już ponad roczek, je także zaangażuj w przygotowania. Takiemu smykowi możesz powierzać proste zadania: niech wyrzuci do śmieci opakowanie po bakaliach, odwiesi na miejsce ściereczkę do wycierania naczyń. Zadowolony maluszek będzie mniej marudny i absorbujący!

2. Ułatw sobie troszkę życie

Wszystko, co się nie psuje, kup wcześniej. Sprzątaj mieszkanie etapami. To, co można przechowywać, przygotuj z wyprzedzeniem, a jeśli nie masz ochoty na gotowanie, poszukaj miejsca, gdzie można kupić naprawdę pyszne „gotowce”.



3. Zrób listę zakupów

Nie ma nic gorszego, niż chaotyczne bieganie między sklepowymi regałami i zastanawianie się, co jeszcze trzeba kupić. Traci się w ten sposób nie tylko czas, ale i pieniądze, bo często wkładamy do koszyka więcej niż potrzebujemy. Dzięki przemyślanej liście zrobisz zakupy o wiele szybciej i zaoszczędzisz sobie nerwów. Jeszcze lepiej jest wręczyć spis sprawunków mężowi.

4. Zamów prezenty przez internet

Oferta wirtualnych sklepów jest coraz bogatsza – w ciągu godziny, korzystając z wyszukiwarki, możesz przejrzeć tyle produktów, ilu nie zdołasz przez tydzień biegania po centrach handlowych. I najważniejsze – możesz to zrobić o każdej porze dnia i nocy.



5. Nie oczekuj niemożliwego

Nie zawsze wszystko przebiega zgodnie z planem. Na wiele rzeczy nie masz wpływu. Mały pokój nie przeobrazi się w przestronny salon, lepiej więc przywyknąć do myśli, że podczas Wigilii będzie raczej ciasno.

6. Zapomnij o pracy i pośpiechu

Kiedy już zasiądziecie przy wigilijnym stole, nie myśl o tym, że święta zaraz się skończą, a ty znowu wpadniesz w wir pracy. W kolejne dni świąt nie próbuj nadrabiać jakichkolwiek domowych czy zawodowych zaległości. Najlepiej wyłączcie telewizor i pobądźcie naprawdę razem.

napisane na podstawie tekstu autorstwa Karoliny Kozak opublikowanego w magazynie Twój maluszek