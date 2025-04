Potocznie mówi się, że po urodzeniu dziecka przysługuje rok wolnego od pracy. Prawnie ten czas podzielony jest na kilka etapów. Jak w praktyce wygląda urlop macierzyński? Co należy zrobić by go uzyskać oraz ile w tym czasie wynosi wypłacany zasiłek? Poznaj prawdę!

Na ile wolnego możesz sobie pozwolić po urodzeniu dziecka?

Podstawowy urlop macierzyński trwa 20 tygodni i zgodnie z prawem istnieje obowiązek jego całkowitego wykorzystania. Oprócz tego rodzice dziecka mogą liczyć na dodatkowy urlop macierzyński, który trwa 6 tygodni. Dodatkowe 26 tygodni zapewnia tzw. urlop rodzicielski, który można wziąć po skorzystaniu z pozostałych wolnych dni związanych z narodzinami potomka.

Jak w czasie urlopu na dziecko jest wypłacane wynagrodzenie z pracy?

Idąc na urlop macierzyński podejmujemy decyzję o sposobie otrzymywania zasiłku macierzyńskiego. Są jednak dwie drogi jego pobierania:

W pierwszym przypadku przez pół roku wpłynie na nasze konto 100% wynagrodzenia za ostatnie 12 miesięcy, a przez kolejne 6 miesięcy 60% tej kwoty. Drugi sposób to 80% pensji przez roczny okres urlopu.

Jak to wygląda w praktyce? Załóżmy, że przez rok przed porodem średnia wysokość wynagrodzenia kobiety wynosiła 1600 zł netto. Idąc na urlop może ona otrzymywać 1600 zł netto przez pierwsze 6 miesięcy i 960 zł przez kolejne sześć. W przypadku drugim kobieta miesięcznie otrzymywać będzie 1290 zł netto przez cały urlop macierzyński.

Jak pracować w trakcie urlopu na dziecko?

Urlop macierzyński ma celu opiekę nad noworodkiem. Dlatego rodzic zostaje wykluczony z życia zawodowego. Wyjątek stanowić może zatrudnienie na umowę zlecenie lub dzieło, bądź okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego na określonych warunkach. Całość procesu urlopowego musi być jednak podparta złożonymi wcześniej odpowiednimi wnioskami.

