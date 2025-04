agnes_joan:

Reklama

Mamo...

byłaś zawsze blisko... i wciąż jesteś. Tylko Ty tak naprawdę wiesz, że boję się ciemności, i po wspólnie obejrzanym horrorze, czekasz, aż sama zgaszę światło. Tylko Tobie bez strachu mogę powiedzieć, że się boję. Zawsze płaczesz ze mną, cieszysz moim szczęściem....

Mam 19 lat... i wciąż gdy idziemy razem przez miasto, trzymasz mnie za rękę, kiedy przechodzimy przez ulicę. I wciąż wstajesz, aby mi zrobić rano śniadanie i dzwonisz w trakcie lekcji, jak mi idzie. Nigdy nie chcesz nic w zamian. Nigdy nie powiesz, że sama jestem sobie winna. Nie powiesz, że nie masz czasu, ani że mam wziąć się w garść.

Wiem, że ten "zajączek" przychodzący w święto wielkanocne każdego roku, to Ty, wiem, że listy, które pisałyśmy do świętego Mikołaja, docierały do Ciebie, wiem, że wciąż przychodzisz przed pójściem spać do mojego pokoju sprawdzić, czy okno się nie otworzyło, ani czy nie odrzuciłam z siebie kołdry. Sprawdzałaś moje wypracowania, liczyłaś zadania... wiem o tym.

Bagatelizujesz swoje problemy, bo uważasz, że nasze są ważniejsze, bagatelizujesz swoje zdrowie, bo twierdzisz, że to my musimy najpierw dbać o siebie. Zawsze mnie wspierasz, podtrzymujesz na duchu...

Pamiętasz, jak uczyłaś mnie czytać? "Powiedz kochanie....w-ł-o-s-y....co to jest? w-ł-o-s-y. No dobrze, ale razem? Ania ma to na głowie...... wiem! KITA".... to było ciężkie.

Ale teraz Kochanie... czas, abyś pomyślała o sobie... My damy sobie radę... Musimy... ważne jest to, że zawsze możemy na Ciebie liczyć, że zawsze jesteś obok, że masz czas, aby nas przytulić, pocieszyć, dodać otuchy. Ukoić jednym uśmiechem, trzymaniem za rękę, spokojnym spojrzeniem...

Wiem, że kiedy jesteś obok, nic mi nie grozi, że nieważne czy na drzewie siedzi wiedźma, a dookoła panują ciemności... nieważne, czy coś jest pod łóżkiem, a w basenie pływa rekin... Bo wiem, że przy Tobie jestem bezpieczna... Bardzo Ciebie kocham... i dziękuję Ci za wszystko...

I to, co dostajesz ode mnie co roku.... Kocham Cię... List do M ;*****

Mamo bardzo Cię kocham, kocham Cię!

Myślałem, że Ty skrzywdziłaś mnie,

A to ja, to ja skrzywdziłem Ciebie.

Szkoda, że tak późno pojąłem to.

Tak późno to, to zrozumiałem.

Zrozumiałem to.

Reklama

O mojej mamie - weź udział w konkursie, wygraj kosmetyki!