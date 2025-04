Molly Landis to mama półtoramiesięcznej dziewczynki i autorka posta na Facebooku, w którym ostrzega przed używaniem chusty, gdy jesteśmy w kuchni. Opowiada swoją historię, by pokazać, jakie niebezpieczne może to być dla dziecka.

Kobieta zostawiła męża z dziećmi na 2 dni, żeby zrozumiał, że ich wychowanie, to ciężka praca!