Do niedawna powszechnie uważano, że niepłodność to problem kobiet. Pomimo, że wraz z partnerem kontrolujecie kalendarz dni płodnych, wciąż nie udaje się wam doczekać potomstwa. Jak to możliwe? Okazuje się, że w takim samym stopniu niepłodność dotyka mężczyzn, wiążąc się najczęściej z obniżoną jakością nasienia. 50 lat temu w jednym mililitrze spermy znajdowało się średnio 40-60 mln plemników, dziś jest ich mniej niż 15 mln. Co wpływa na zmniejszenie męskiej siły rozrodczej?

1. Nieprawidłowa dieta

Pośpiech w jakim żyjemy sprawia, że często brakuje nam czasu na zdrowy, zbilansowany posiłek. Sięgamy po fast foody, czyli produkty wysokoprzetworzone, bogate w tłuszcze trans, które mają negatywny wpływ na płodność obu płci. Starając się o dziecko, warto włączyć do diety owoce morza, warzywa i owoce, pełnoziarniste zboża, drób oraz orzechy. Dobrze także pamiętać o żeń-szeniu – zwiększa wydolność fizyczną, wykazuje działanie antydepresyjne i antystresowe.

2. Wszechobecna chemia

Niekorzystny wpływ na płodność mężczyzn ma rozwój przemysłu i upowszechnienie stosowania środków chemicznych oraz leków opartych na estrogenach, których nadmiar zaburza funkcjonowaniu układu hormonalnego mężczyzny. Ponadto, nawet śladowe ilości metali ciężkich w nasieniu, jak np. ołów, kadm czy rtęć, mogą wpływać toksycznie na spermatogenezę.

3. Zwolnij tempo

Siedzący tryb życia, praca po godzinach, zbyt mała ilość snu i stres również nie sprzyjają płodności. W przypadku mężczyzn, odbijają się one negatywnie na spermatogenezie i jakości nasienia. Negatywny efekt potęguje farmakologiczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych – stosowanie tabletek uspokajających czy antydepresyjnych.

4. Obecność używek w życiu codziennym

Jednym z największych wrogów męskiej płodności są papierosy. Nikotyna oraz inne substancje smoliste w nich zawarte zmniejszają żywotność oraz ilość produkowanych plemników. Ponadto, palenie wpływa na zwężenie naczyń krwionośnych czego częstym efektem są problemy z erekcją. Zmniejszenie liczby plemników oraz działanie uszkadzające nasienie wykazuje także alkohol, w szczególności mocny i pity w nadmiarze.

5. Walka o masę mięśniową

Na trudności w poczęciu potomka mogą mieć również wpływ sterydy anaboliczne, steroidy płciowe czy androgeny, używane w celu rozbudowy masy ciała, które silnie hamują spermatogenezę. Często przyjmowane dawki są 10-40-krotnie wyższe niż naturalny poziom androgenów w organizmie. Skutkuje to m.in. zagęszczeniem krwi, co może stać się przyczyną zatorów i problemów z erekcją.

6. Brak umiaru w aktywności fizycznej

Podejmowana aktywność fizyczna nie powinna być ani zbyt intensywna, ani zbyt rzadka, a co więcej – musi być odpowiednio dobrana. Forsowne ćwiczenia wytrzymałościowe ograniczają produkcję plemników, ale i brak ruchu nie jest korzystny – wpływa na gorszą ogólną kondycję organizmu, a także sprzyja pojawianiu się nadwagi.

7. Niekontrolowanie wagi

Tak, jak w sporcie wskazany jest umiar, tak i kontrola masy ciała jest istotnym elementem płodności. Otyłość sprzyja ograniczonej produkcji plemników – zbyt wysoka temperatura moszny jest odpowiedzialna za niską jakość nasienia. Niemniej, obniża ją także zbytnie wychudzenie wywołane dietą czy ciężką chorobą ogólnoustrojową.

napisane na podstawie informacji prasowej ENEL-MED