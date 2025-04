Dziecko biega i się przewróciło. Zaczyna płakać, mimo że to tylko niewinny upadek. Nawet nie ma śladu zadrapania na małych kolankach. Podchodzisz, przytulasz je i mówisz: „No już dobrze. Nie płacz. Nic się nie stało.” Czy to coś złego? Okazuje się, że tak!

Często też podobnie reagujemy, gdy dziecko płacze, bo coś chce, coś zgubiło lub czegoś mu zabroniliśmy.

Czy faktycznie nic się nie stało?

Dla dziecka stało się naprawdę coś strasznego. Czuje smutek, a może i strach. Chce się wypłakać, wyrzucić z siebie emocje. A co my robimy w tym momencie? Zaprzeczamy temu, co ono czuje i chcemy, żeby tłumiło te emocje.

Dziecko po kilku takich sytuacjach przestaje ufać temu, co czuje. Oduczamy je tego, w co zostało zaopatrzone przez naturę. Nasze nieodpowiednie reakcje powodują, że dziecko zaczyna z czasem czuć to, co powinno, czego wymaga od niego otoczenie, co wypada i spełnia oczekiwania innych, a zupełnie zapomina o sobie. Buduje coraz grubszy pancerz, żeby odciąć się od swoich emocji.

Jaka jest alternatywa?

Jeśli dziecko czuje ból, smutek czy strach, pozwól mu płakać lub krzyczeć. Pomóż mu też nazywać emocje.

Zamiast „nic się nie stało” możesz pocieszyć dziecko słowami:

Widzę, że jesteś zdenerwowany/smutny/zły/wystraszony. Jestem przy tobie, Skarbie. Jesteś bezpieczny. Nie ma dla mnie teraz nic ważniejszego niż bycie przy tobie. Przykro mi, że zgubiłeś ulubioną zabawkę. Słucham cię. Nigdzie nie idę, będę teraz z tobą, Kochanie. Zobaczmy jeszcze raz twoje stłuczone kolano/twój zraniony palec. Rozumiem, chciałbyś mieć taką zabawkę/jesteś zdenerwowany… To chwilowe. Nie będzie tak zawsze.

Pamiętaj też, że dziecko potrzebuje w takich chwilach poczucia bezpieczeństwa. Nie zapominaj go przytulić, pocałować i powiedzieć „kocham cię”.

Jeśli zaczniesz krzyczeć na dziecko, mówić, że nic się nie stało, że jest beksą, to maluch zamknie się w sobie. A czy tego chcesz?

Klucz do sukcesu!

Za każdym razem, kiedy dziecko płacze, kiedy przyjdzie do ciebie z jakąś sprawą, postaraj się postawić się na jego miejscu, spojrzeć na sytuację z jego perspektywy. To jest klucz do sukcesu!

