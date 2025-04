Oto największe zmartwienia rodziców. Prawdopodobnie znasz je doskonale. Jak im zaradzić?

1. Dziecko będzie narażone na przemoc w szkole

Rodzice zwykle boją się, że w szkole, w której znajdą się ich dzieci, będą jakieś łobuzy i agresywne zachowania. Dużo słyszy się o wzajemnej przemocy wśród dzieci i młodzieży. Aby temu zaradzić, należy koniecznie budować w dziecku silne poczucie własnej wartości.

2. Nastoletnie dziecko przez brak rozwagi stanie się rodzicem

Każdy rodzic ma nadzieję, że jego dziecko będzie zachowywało się rozsądnie, mimo to czuje niepokój, gdy nastolatek przeżywa swoją pierwszą miłość. Aby pomóc dziecku w niepopełnieniu takiego błędu, należy dużo z nim rozmawiać i tłumaczyć nawet trudne sprawy. Unikanie tematu nie spowoduje, że on zniknie.

3. Dziecko będzie stosowało używki, np. papierosy

Czasami nawet bardzo dobre dziecko gdy dorasta, chce sprawdzić, jak to jest zapalić papierosa. Jeśli dodatkowo będzie osobą wpływową, a środowisko, w którym będzie się obracał, zachęci go do zażywania dopalaczy czy narkotyków, może się temu nie oprzeć. Powinnaś mieć wówczas rękę na pulsie, zachęcać dziecko do przyprowadzania znajomych do domu, byś mogła przekonać się, co to za ludzie. Pamiętaj, że możesz wymagać od dziecka szczerości, ale też musisz wzbudzać w nim zaufanie i, co najważniejsze, nie zawieźć go.

4. Dziecko będzie narażone na złe wzorce w internecie

Obecnie bardzo trudno jest ustrzec dzieci przed wszelkimi szkodliwościami internetu, w tym przemoc i pornografia. Rodzice powinni oczywiście instalować zapory rodzinne, ale oprócz tego kontrolować co dziecko robi przy komputerze, jak długo to robi i czy pod wpływem komputera nagle nie zaczyna się dziwnie zachowywać.

5. Dziecko nie będzie się akceptowało

Może przez to popaść np. w anoreksję. Zwłaszcza dorastając, dziecko może nie radzić sobie ze swoimi emocjami, ze swoim ciałem. Wówczas rola rodzica jest bardzo ważna. Powinien wspierać dziecko, angażować się w jego sprawy i traktować go poważnie. Unikanie kontaktu z dzieckiem lub marginalizowanie jego problemów może być dla niego ciosem. W takich przypadkach dzieci często wycofują się, chowają w swoim świecie, a im dłużej to trwa, tym trudniej jest o powrót do normalnych relacji z rodzicami.

