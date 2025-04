Utrzymanie dobrych relacji w rodzinie nie jest łatwe. Nawet, jeśli na co dzień jesteśmy zgodni, drobne sprzeczki czy kłótnie są nieuniknione. Dla gwiazd show-biznesu, które zmuszone są do życia w blasku fleszy, to zadanie wydaje się być wręcz arcytrudne. Stała obserwacja fotoreporterów skutkuje praktycznie całkowitą utratą prywatności, która najbardziej dotyka dzieci...

Reklama

Niektórym gwiazdom, mimo licznych przeciwności, udaje się jednak doskonale łączyć pracę z życiem zawodowym. Jak? Przekonajcie się!

William i Kate

Mimo, że brytyjska rodzina królewska nie unika skandali, tej parze udało się stworzyć szczęśliwy związek, którego dopełnieniem jest troje cudownych dzieci. Rodzice George'a, Charlotte i Louisa uchodzą za zgrane, bliskie sobie, a przede wszystkim dopełniające się małżeństwo, które każdą wolną chwilę poświęca swoim pociechom. Podczas ostatniej wizyty rodziny królewskiej w hrabstwie Essex, mama książąt zdradziła niezawodny sposób na to, aby rodzinne więzi były silniejsze i trwalsze.

Przytulanie jest bardzo ważne. Uczę tego moje dzieci. - powiedziała księżna Kate.

Piękne... Czy was też to wyznanie wzruszyło do łez?

David i Victoria Beckhamowie

To niewiarygodne, ale Victoria i David za rok będą obchodzić... 20 rocznicę ślubu! Do tej pory doczekali się czwórki dzieci: 19-letniego Brooklyna, 16-letniego Romea, 13-letniego Cruza oraz 7-letniej Harper. I choć media często piszą o problemach w ich związku, to Beckhamowie wciąż uchodzą za bardzo zgrane i szczęśliwe małżeństwo.

Mimo, że chronią swoją prywatność, a zdjęciami z rodzinnego archiwum dzielą się niezwykle rzadko, to w wywiadach zdarza im się ujawniać pewne sekrety. Na taki ruch zdecydowała się ostatnio Victoria, która zdradziła, że kluczem do sukcesu jest fakt, że ona i David mają ze sobą wiele wspólnego, dobrze się razem bawią i starają się celebrować każdą chwilę w domowym zaciszu.

John Legend i Chrissy Teigen

Muzyk i zdobywca Oscara oraz piękna modelka są razem od 12 lat. Pobrali się w 2013 roku we Włoszech. Trzy lata później na świat przyszła ich córeczka Luna, a w maju 2018 roku dołączył do niej młodszy brat - Miles. Swoje szczere uczucia do żony i miłość do rodziny John Legend przekazuje za pośrednictwem swoich kompozycji. Jego niekwestionowany hit, czyli piosenkę All Of Me w całości zadedykował Chrissy, a teledysk do niej uzupełnił kadrami z ich ślubu. Z kolei utwór Love Me Now opowiada o przełomie w życiu i niezwykłej radości, którą czepie z bycia ojcem.

Prawda, że urocze? :)

Beyonce i Jay-Z

Beyonce i Jay-Z poznali się, gdy ona miała zaledwie 15 lat, jednak prawdziwa miłość przyszła dużo później. W 2002 roku nagrali wspólnie utwór Bonnie & Clyde i z dnia na dzień stali się najpopularniejszą parą na świecie. 6 lat po udanym debiucie wzięli ślub, który długo utrzymywali w tajemnicy. Podobnie było z ciążą i narodzinami trojga ich dzieci - córki Blue Ivy oraz bliźniąt - Rumi i Sira. Jak udaje im się zachować maksimum prywatności? Para rzadko publikuje prywatne, niepozowane zdjęcia, a żadna informacja dotycząca rodziny Carterów nie wycieka do mediów bez ich zgody.

Blake Lively i Ryan Reynolds

Film Zielona latarnia został wręcz zmiażdżony przez krytyków, ale Blake Lively i Ryan Reynolds wspominają go z ogromnym sentymentem - w końcu na jego planie narodziła się ich miłość. Dokładnie rok po premierze - 9 września 2012 roku aktorska para powiedziała sobie sakramentalne "tak", a dwa lata później przyszła na świat ich córeczka James. 30 września 2016 rodzina powiększyła o kolejną pociechę - Ines, która urodę odziedziczyła po pięknej mamie. Bez wątpienia, Blake i Ryan status jednej z najlepiej dobranych par show biznesu mają zapewniony. Aktor ostatnio nawet zdradził, co według niego jest kluczem do udanego związku:

Najlepszy sposób na związek to zaprzyjaźnić się ze swoim partnerem. - stwierdził w wywiadzie.

A jaki jest Wasz sposób na udany związek i trwałe, silne więzi rodzinne? :)

Reklama

Materiał powstał przy współpracy z marką Odra.