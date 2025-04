Najbogatsze mamy: miejsce nr 9

Kto? Savitri Jindal

Majątek w miliardach $: 10,9

Co osiągnęła: 80 miejsce na liście najbogatszych ludzi świata. Najbogatsza kobieta w Indiach

Branża/Firma: Jindal Group

Liczba dzieci: 9

Najbogatsze mamy: miejsce nr 8

Kto? Anne Cox Chambers

Majątek w miliardach $: 12,5

Co osiągnęła: Zajmuje 53 miejsce w rankingu miliarderów świata. Zarządza imperium medialnym, w którego skład wchodzą gazety, telewizja, radio i telewizja kablowa.

Branża/Firma: Cox Enterprises

Liczba dzieci: 1



Najbogatsze mamy: miejsce nr 7

Kto? Susanne Klatten

Majątek w miliardach $: 13

Co osiągnęła: Zajmuje 52 miejsce na liście miliarderów, jest 3 najbogatszą osobą w Niemczech. Oprócz udziałów w BMW, posiada udziały w firmach: farmaceutycznej, produkującej energię wiatrową, producencie węgla i grafitu oraz produkującej nawozy dla rolnictwa.

Branża/Firma: BMW, Altana

Liczba dzieci: 3

Najbogatsze mamy: miejsce nr 6

Kto? Jacqueline Mars

Majątek w miliardach $: 13,8

Co osiągnęła: Zajmuje 44 miejsce na liście miliarderów, jest 4 najbogatszą kobietą w Ameryce. Jej firma produkuje m.in. batony Snikers, Mars, M&M.

Branża/Firma: słodycze, karma dla zwierząt

Liczba dzieci: 3



Najbogatsze mamy: miejsce nr 5

Kto? Birgit Rusing

Majątek w miliardach $: 14

Co osiągnęła: Jest trzecią najbogatszą osobą w Szwecji. Ma 88 lat. Jej firma produkuje opakowania do napoi

Branża/Firma: Tetra Laval

Liczba dzieci: 3



Najbogatsze mamy: miejsce nr 4

Kto? Georgina "Gina" Rinehart

Majątek w miliardach $: 18

Co osiągnęła: Jest najbogatszą osobą w Australii. Jej firma dysponuje piątymi, co do wielkości złożami rudy żelaza. Jest właścicielką jednej z największych sieci telewizyjnych w Australii i grupy medialnej wydającej 3 gazety.

Branża/Firma: Hancock Prospecting.

Liczba dzieci: 3



Najbogatsze mamy: miejsce nr 3



Kto? Iris Fontbona

Majątek w miliardach $: 19,2

Co osiągnęła: Zajmuje 27 miejsc na liście najbogatszych ludzi świata. Zarządza największą firmą w Chile, wydobywającą miedź. Tylko w 2012 roku akcje firmy osiągnęły 70% zysku.

Branża/Firma: Antofagasta

Liczba dzieci: 3



Najbogatsze mamy: miejsce nr 2

Kto? Liliane Bettencourt

Majątek w miliardach $: 24

Co osiągnęła: Ma 89 lat i zajmuje 15 miejsce na liście światowych miliarderów, we Francji jest drugą najbogatszą osobą. To dzięki niej do koncernu należą marki: Cacharel, Garnier Paris, Maybelline, Biotherm i Vichy.

Branża/Firma: L'Oreal

Liczba dzieci: 1



Najbogatsze mamy: miejsce nr 1

Kto? Christy Walton

Majątek w miliardach $: 25,3

Co osiągnęła: 10. na liście najbogatszych ludzi świata. Ma 56 lat, majątek odziedziczyła po mężu. Wartość sprzedaży produktów oferowanych przez sieć Wol-Mart wynosi 405 mld dolarów rocznie.

Branża/Firma: Wal-Mart, First Solar

Liczba dzieci: 1



na podstawie materiałów prasowych ZFDF