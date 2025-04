Masz w domu osłonę przeciwdeszczową do wózka? Jako mama zapewne nie raz próbowałaś ją użyć zgodnie z przeznaczeniem lub używasz - teraz ma dodatkową zaletę.

Reklama

Mama wymyśliła sposób, jak ochronić dziecko przed koronawirusem

Zalecenia WHO dotyczące częstego mycia rąk, aplikacji żeli antybakteryjnych czy noszenia maseczek są konieczne, ale rodzice małych dzieci wiedzą, że drobne palce lubią łapać za wszystko co popadnie i nie są w stanie mieć ich cały czas na oku. Jak zatem wyjść do sklepu po konieczne zakupy z dzieckiem?

Pomysłowa matka pochodząca z Australii postanowiła podzielić się swoim sposobem: skorzystała z folii przeciwdeszczowej, która jest zawsze dołączona do wózka.

Kojarzycie te irytujące pokrowce przeciwdeszczowe, które dostajemy jako dodatek do wózków dla dzieci? Ja schowałam go głęboko do szafki, jednak teraz znalazłam zastosowanie - napisała na Facebooku.

Matka użyła osłony przeciwdeszczowej, która szczelnie (jest w niej wszyte okienko) zakrywała dziecko. Maluch nie jest wówczas narażony na zarazki w sklepie oraz sam nie może sięgać i dotykać np. sklepowego wózka, produktów na półkach czy lady. Zazwyczaj osłona przeciwdeszczowa to gadżet irytujący mamy podczas zakładania, korzystania i zdejmowania. Może czas go wyjąc z szafy?

fot. Adobe Stock

Folia przeciwdeszczowa chroni przed koronawirusem

Wielu rodziców przyznało, że to genialny pomysł i bardzo sprytne zastosowanie pokrowca do wózka. Wywołany do tablicy pediatra Dr Sam Hay, pediatra, odpowiedział na zadane pytanie o to, czy folia faktycznie jest skuteczna.

Sposób z pokrowcem przeciwdeszczowym to dobry pomysł. Wszyscy musimy trzymać dystans i ograniczać kontakt z innymi ludźmi. Jeśli musimy wyjść z dzieckiem, dzięki użyciu pokrowca przeciwdeszczowego radykalnie zmniejszamy rozprzestrzenianie się wirusa i szansę na zakażenie. Pokrowce przeciwdeszczowe mogą stanowić cenną barierę dla dzieci podczas walki z koronawirusem - stwierdził lekarz.

Reklama

Wokół koronawirusa w Polsce i na świecie: