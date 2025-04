Moment, kiedy po raz pierwszy zobaczysz na badaniu USG swojego maluszka noszonego w brzuchu to dla każdej przyszłej mamy wielkie wydarzenie w jej życiu. Widzisz, jak dziecko rusza się, możesz poznać jego płeć, zastanawiasz się nawet, do kogo jest podobne. Nie możesz oderwać wzroku od swojego cudu. Dlaczego więc nie mieć go cały czas pod ręką. Nawet dosłownie!

Ciężarne dłonie

Teraz cud twojej ciąży jest na twojej ręce - Brytyjska artystka Sarah Clarke zajmująca się malowaniem paznokci, wykonuje genialne akrylowe rysunki jeszcze nienarodzonych dzieci na paznokciach ich mam. Wystarczy przynieść zdjęcie USG ciąży.

Po raz pierwszy w kwietniu Sarah pomalowała w ten sposób paznokcie swojej klientki spodziewającej się dziecka. Obecnie w kilku innych salonach także wykonuje się takie paznokcie przyszłym mamom.

Manicur przypadł mamo do gustu

Sarah wytłumaczyła, że „ciężarny” manicur to delikatny proces, podczas którego każdy paznokieć jest starannie malowany. "Najpierw nakładam akrylowy paznokieć i na nim maluję obraz USG, kopiując go za pomocą farby i cienkiej szczoteczki" - wyjaśniła artystka.

Na Instagramie można podziwiać rysunki Sarhy na paznokciach jej ciężarnych klientek. Wśród komentarzy zachwyty nad precyzją wykonania obrazu dziecka. „Niesamowite szkoda, że nie nie ma gdzie takiego zrobić” , „Jakie niesamowite!” - napisano.

Świętujemy małe życie

- Dzięki obrazowi USG pomalowanemu na paznokciach, mamy mogą uczcić swoje dzieci, także ich pamięć, w sytuacji, kiedy ciąża zakończyła się poronieniem – powiedziała artystka. Jak dodała, taki manicure jest bardzo popularny wśród obecnych jej klientek.

Przedsiębiorcza Sarah oferuje swoją sługę również kobietom będącym tysiące kilometrów dalej, w innych rejonach świata. Wystarczy przesłać obraz USG dziecka, a artystka przygotuje tipsy z wizerunkiem naszego maluszka. Macie na to ochotę?

Źródło: babyology.com.au

