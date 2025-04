Reklama

Twoi rodzice zasłużyli na wszystko, co najlepsze. Chcesz im podziękować za to, ile dla ciebie zrobili? Szukasz nieoczywistego prezentu z okazji ich święta? W tym roku postaw na relaks, spokój i prawdziwą błogość w mazowieckim kompleksie hotelowym Manor House SPA**** – Pałacu Odrowążów*****. To prawdziwa enklawa dla dorosłych, synonim luksusu i dobrej energii prosto z natury! Miejsce to jest też przyjazne weganom i alergikom.

Z dala od zgiełku

Jeśli twoi rodzice przez całe życie dużo pracują i mają mało czasu dla siebie, to właśnie nadeszła chwila na odpoczynek. Daleko od miejskiego pośpiechu i smogu. Manor House SPA położony w mazowieckich Chlewiskach to niezwykłe miejsce. Przez wielu jest nazywane Polskim Centrum Biowitalności.

Tu czas zatrzymał się w luksusowy sposób

Pałac Odrowążów, Stajnia Platerowa, piwnice przypałacowe, studnia i kapliczki tworzą najstarszą posiadłość szlachecką w Polsce. Obecnie kompleks Manor House SPA to 4 i 5-gwiazdkowe hotele, które z wielką przyjemnością pozwalają swoim gościom poczuć historyczny klimat, połączony z holistyczną harmonią wprost z natury. Odpoczynek na najwyższym poziomie, relaks dla zmysłów, duszy i ciała oraz moc roztaczającej się przyrody to chyba najlepszy prezent, jaki można podarować.

Zabytkowy park, miejsca mocy, medytacji i Witalna Wioska SPA

Zabiegani rodzice z pewnością będą wdzięczni za relaks na najwyższym poziomie. Odreagują stres, odzyskają wewnętrzną równowagę, ukoją emocję, pobudzą zmysły i odzyskają młodzieńczą witalność. Kompleks Manor House SPA otacza rozległy park przyrody. Zieleń i kontakt z naturą to prawdziwe ukojenie. To cudowne miejsce oferuje też Witalną Wioskę SPA i Ogród Medytacji, na który składają się Kamienny Krąg Mocy, spirala energetyczna, Piramida Horusa i Ogród Zen. Co ciekawe promieniowanie energetyczne dochodzi tutaj do 30.000 jednostek w skali Bovisa.

Chata solna, bezchlorowy basen i łaźnie rzymskie

Manor House SPA zapewnia swoim gościom prawdziwą rewitalizację odporności. A to wszystko za sprawą seansów w chacie solnej, która wygładza skórę i opóźnia procesy starzenia się. Dodatkowo bezchlorowy basen z plazmatyczną wodą ożywioną metodami Grandera i dr Keshego oferuje wspaniały relaks w krystalicznie czystej wodzie. Dobre samopoczucie i przypływ pozytywnej energii to też łaźnie rzymskie. Już sam pobyt w tych klimatycznych wnętrzach, stylizowanych na czasy starożytnego Rzymu, to fascynująca przygoda. Wśród nietuzinkowych atrakcji znajdują się też koncerty na misach i gongi tybetańskie, które z pewnością wprawią w cudowny i błogi nastrój.



Relaks w strefie SPA&Wellness

Rodzice znajdą też ukojenie i spokój korzystając z zabiegów SPA, relaksujących masaży i terapii, poprawiających urodę.

Niesamowite pokoje

Manor House SPA jest w Polsce prekursorem idei hotelu bez dzieci, w którym atmosfera ciszy i spokoju sprzyja relaksowi i odprężeniu na najwyższym poziomie. Piękne wnętrza i dbałość o każdy detal to prawdziwa uczta dla duszy i ciała. Jeśli twoi rodzice uwielbiają szlachecki styl, to z pewnością będą zachwyceni.

Raj dla zmysłów

Poza ukojeniem ciała i niesamowitym relaksem w zgodzie z naturą, Manor House SPA oferuje swoim gościom wykwintne posiłki, które wprawią twoich rodziców w cudowny nastrój i pozwolą im jeszcze pełniej korzystać ze wszystkich dobrodziejstw tego niezwykłego miejsca. Klimatyczna restauracja serwuje tradycyjną polską kuchnię, znakomite menu wegańskie i autorską Dietę Życia.

Nie wiesz jeszcze, co podarować rodzicom z okazji ich święta? Manor House SPA to raj dla zmysłów, ciała i relacji międzyludzkich. To też synonim luksusu, odprężenia i kontaktu z naturą.

Więcej na: www.manorhouse.pl



