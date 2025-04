Mało znane właściwości mleka kobiecego

Karmisz piersią ? Rób to jak najdłużej! Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca karmienie piersią dzieci do 2 roku życia, a nawet dłużej w celu zmaksymalizowania ilości dostarczanych składników odżywczych. Co więcej, mleko kobiece to nie tylko pokarm! Świetnie zastępuje niektóre kosmetyki i lekarstwa i może być stosowane przez całą rodzinę. Zobacz sama!

Fot. Fotolia



Nie od dziś wiadomo, że karmienie piersią ma ogromne znaczenie dla zdrowia dziecka i mamy. Jednak mleko kobiece to nie tylko pokarm!

Czy wiedziałaś, że mleko z piersi…



1. Łagodzi problemy skórne w tym trądzik

Mleko kobiece ma właściwości antyseptyczne (odkażające) i łagodzące. Warto stosować je na:

Odparzenia

Ciemieniuchę

Skórę atopową

Trądzik niemowlęcy

Pryszcze – w tym trądzik młodzieńczy

Obecny w mleku kwas laurynowy jest niezwykle skuteczny w leczeniu trądziku młodzieńczego. Jeśli chcesz zastosować taką kurację, umyj twarz czystą wodą, następnie weź mleko i punktowo posmaruj nim zmiany skórne, których chcesz się pozbyć, a następnie pozostaw do wyschnięcia.

2. Zmniejsza pieczenie i swędzenie

Mleko kobiece świetnie nadaje się do leczenia ran po skaleczeniach, oparzeniach, czy ukąszeniach owadów. Przeciwciała obecne w mleku matki, głównie IgA, zapobiegają namnażaniu się drobnoustrojów w miejscu skaleczenia i sprawiają, że rana szybciej się goi i mniej swędzi. Stosuj je na:

Oparzenia słoneczne

Oparzenia pokrzywą

Wypryski po ospie wietrznej

Obrzęki po szczepieniach

Zadrapania i skaleczenia (w tym po goleniu)

Ukąszenia komarów i innych owadów – w tym przypadku najlepiej sprawdzają się okłady z mleka kobiecego.

3. Leczy oczy i uszy

Mleko kobiece leczy zmiany o podłożu wirusowym, bakteryjnym i alergicznym. Z powodzeniem można stosować je na:

zakażenia oczu u niemowląt, dzieci i dorosłych – np. ropienie czy zapalenie spojówek (zawsze należy skonsultować się z lekarzem)

Zakrapiać po 2 krople czystym kroplomierzem, dwa razy dziennie.

Infekcje ucha

Zakrapiać kroplomierzem dwa razy dziennie trzy do czterech kropli mleka kobiecego u wejścia kanału słuchowego.

4. Leczy przeziębienia

Picie mleka kobiecego może działać jako środek wspomagający leczenie popularnych dolegliwości dla całej rodziny, mi.in: