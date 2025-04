Majówka z dzieckiem - 6 niezbędnych rzeczy

Jak się przygotować do majówki z dzieckiem? O czym nie można zapomnieć podczas majowych wycieczek i wypadów? Oto 6 niezbędnych rzeczy, o których musicie pamiętać, by majówka z dzieckiem była udana.

fot. Fotolia

Zanim wyruszycie w podróż i zapakujecie wszystkie niezbędne rzeczy, musicie odpowiednio nastroić dziecko do podróży. Najlepiej opowiadając szczegółowo maluchowi, dokąd jedziemy, co tam będzie pięknego, zabawnego i ciekawego do zobaczenia, co będziemy zwiedzać. Wówczas dziecko samo nie będzie mogło się doczekać wycieczki.

Przejrzyjcie listę majówkowych niezbędników. Czy coś jeszcze można dopisać do tej listy?

1. Ubranka na pogodę i niepogodę

To wydaje się oczywiste, ale na wszelki wypadek przypominamy. W maju pogoda jest jeszcze nieprzewidywalna. Mimo, że prognozy przewidują słońce i wysokie wiosenne temperatury, trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. Dodatkowo w górach, czy nad jeziorem pogoda szybciej się zmienia. Od wody ciągnie chłodem, częściej może spaść przelotny deszcz. Musimy więc spakować dla dziecka zarówno lekkie, przewiewne ubranka, jak i ciepłe bluzy, czy kurteczki. Nie zapomnijmy też o strojach przeciwdeszczowych!

2. Preparaty na komary, kleszcze i inne insekty

Wiosna jest cudowna, ale wraz z roślinnością budzą się do życia wszelkie owady. W tym te niezbyt przez nas lubiane i wywołujące groźne choroby. Koniecznie musicie zapakować do walizki preparat na komary, kleszcze i insekty. Najlepiej jeśli jest to preparat specjalnie przeznaczony dla dzieci. Dodatkowo warto też zaopatrzyć się w preparaty, które zapobiegają swędzeniu już po ugryzieniu. Należy również pamiętać, by po każdym przebywaniu na świeżym powietrzu, czy to w parku, czy na łące, a zwłaszcza w lesie, obejrzeć szczegółowo głowę i ciało dziecka.

3. Antyalergiczne leki

Antyalergiczne leki warto mieć przy sobie, nawet wtedy, gdy dziecko nie jest alergikiem. W przypadku alergików - sprawa jest oczywista. Trzeba zapakować leki przepisane przez alergologa. W maju pylą drzewa i krzewy, a alergia może się objawić znienacka. Dziecko może coś zjeść lub zetknąć się z czymś, co wywoła choćby wysypkę. Oprócz leków antyalergicznych dla dzieci, warto mieć przy sobie także choćby wapno. Złagodzi pierwsze skutki alergicznej reakcji.

4. Ochrona przeciwsłoneczna

Dziecko nie powinno przebywać na słońcu między godziną 11 a 15, bo młodziutka skóra jest bardzo delikatna i podatna na poparzenia. Każde przebywanie malucha na słońcu powinno być poprzedzone zastosowaniem kremu z odpowiednim filtrem. Bawełniana czapka z daszkiem lub okularki przeciwsłoneczne to dodatkowa i niezbędna ochrona przeciwsłoneczna. Pamiętajcie też o ochronie dziecięcego karku - tam skóra jest bardzo wrażliwa i podatna na poparzenia. Można kupić specjalne czapeczki dziecięce, które chronią wrażliwy kark dziecka.

5. Ulubione przekąski dziecka

Najlepiej mieć przy sobie przekąski dla dziecka, które dziecko zna i lubi. Być może zasmakują dziecku jakieś nowe produkty, co jednak jeśli będzie inaczej, a do najbliższego sklepu spożywczego będzie daleko? Zwłaszcza jeśli nasz maluch to typowy niejadek, lepiej nie narażać go na stres (i siebie!) związany z wmuszaniem potraw, których nie zna i z pewnością tak od razu nie da się do nich przekonać.

6. Ukochana zabawka

Ukochany miś, lalka, czy maskotka (np. Kłapouszek) muszą pojechać razem z nami w podróż. I nie ma zmiłuj. Może i nie wyglądają już dawno czysto i reprezentacyjnie, niestety bez nich dzieci mogą nie zasnąć lub czuć się po prostu źle. Dodatkowo maluch będzie z pewnością chciał dzielić ze swoim ukochanym przyjacielem wszelkie przeżycia i emocje. Nie można zapomnieć więc o ulubionej zabawce.

