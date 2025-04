Mamom nie wolno się skarżyć ani narzekać. Macierzyństwo ma być najcudowniejszym okresem w życiu, poród wspaniałym przeżyciem, a karmienie piersią tym, o czym każda kobieta zawsze marzyła. Wakacje z dziećmi mają być zawsze udane, codzienność bezproblemowa, a zmęczenie… Jakie zmęczenie?!

Mama musi być idealna!

Mama ma być zawsze uśmiechnięta, pełna energii i niezniszczalna. Nie wolno jej przyznać się publicznie, że się wypaliła, że ma już dosyć i ciągle płacze. To prawda, miała wakacje, ale dzieci tak ją zmęczyły, że wróciła zmęczona jak nigdy. Cicho! Nie wolno tak mówić, bo zaraz skomentują, że jest wyrodną matką, że się na nią nie nadaje i że nie powinna mieć dzieci.

Macierzyństwo to sama przyjemność!



Wystarczy wejść na portale społecznościowe, żeby zobaczyć, jaki obraz macierzyństwa stworzyli tam rodzice. Wychowywanie dzieci to sama przyjemność. Mama z Instagrama codziennie wrzuca do sieci zdjęcia swojej dwuletniej córeczki w innej stylizacji. Mała jest zawsze radosna i widać, że lubi pozować. Co za życie! Fajnie byłoby mieć taką słodką dziewczynkę i całymi dniami bawić się z nią w modę. W międzyczasie jakiś posiłek i spacer. Takie macierzyństwo to marzenie!

Znana blogerka pokazuje, jak sobie radzi ze swoim trzymiesięcznym synkiem. Ona zawsze umalowana i radosna, a maluch uroczy. Co za grzeczne dziecko. Niezależnie od tego, czy oglądamy zdjęcie z poniedziałku czy soboty, to wyglądają idealnie.

Jeszcze coś bardziej wiarygodnego – zdjęcia od znajomych z ich pociechami. Świetnie się bawią nad morzem - opalają się, budują zamki z piasku, pływają i spacerują. Zero zmartwień!

Co na to mamy?

Po przejrzeniu takiej kolekcji zdjęć kobiety, które nie są jeszcze mamami, mogą chcieć nimi jak najszybciej zostać. Macierzyński, błogie lenistwo, uśmiechnięty maluch - czego chcieć więcej? Inaczej reagują kobiety, które już są mamami. Jedne zastanawiają się nad tym, jak te mamy to robią, że mają raj na ziemi. Inne płaczą nad własnym losem, który nie obdarował ich spokojnym, wiecznie uśmiechniętym dzieckiem. A te z ostatniej grupy wiedzą, że to tylko zdjęcia, czyli najlepsze momenty z codziennego życia. Gdy przyjrzymy się tym przypadkom z bliska, okazuje się, że to wszystko wygląda zupełnie inaczej.

Nie oceniaj macierzyństwa po fotkach!

Mama dziewczynki-modelki z Instagrama jest uzależniona od zakupów. Robi je w sieci, bo nie daje rady wyjść na dłużej z małą, która już pod sklepem z ubraniami zaczyna niemiłosiernie krzyczeć (i robi to nie tylko pod sklepem). Zanosi się płaczem po kilka godzin dziennie, mimo że mama robi, co może, żeby tak się nie działo. Ale kiedy mała już się uspokoi, kobieta odreagowuje stres i bawi się przez 20 spokojnych minut z córką w stylistkę i modelkę. To ją uspokaja (ale tylko na 20 minut, bo później dziecku przestają się podobać mamy pomysły i się buntuje). Zanim zdąży wstawić fotkę na Instagram, dziecko wyprowadza ją z równowagi swoim płaczem i zaczyna krzyczeć. Po kolejnych 20 minutach obie są nie do poznania.

A co słychać u blogerki, która chwali się swoimi zdjęciami z trzymiesięcznym synkiem? Robi to, żeby pokazać bliskim, którzy nigdy w nią nie wierzyli, że sobie radzi. Z dala od rodzinnego domu, z małym dzieckiem i kredytem. Mimo to jest szczęśliwa i spełniona. Niestety to znowu tylko zdjęcia, a rzeczywistość wygląda inaczej. W swoim idealnym makijażu długo nie wytrzymuje, bo mały znowu płacze. Chyba go boli brzuszek, a ona nie wie od czego. Przecież wykluczyła z diety już prawie wszystko. Kiedy synek robi się coraz bardziej czerwony, ona nosi go na rękach. Jednak mija 10, 20, 30 minut i nie widać poprawy. Dziecko dalej płacze, a pół godziny później ona też zalewa się łzami bezsilności i z pięknego makijażu zostają tylko kolorowe plamy na twarzy. Po uśmiechniętym chłopcu też nie ma ani śladu.

Kiedy spotykamy się ze znajomymi, którym zazdrościliśmy takich wspaniałych wakacji z dziećmi nad morzem, mówią, że to był koszmar. Nie odpoczęli nawet przez chwilę i nie wiedzą, czy gorsze były dni czy noce. Najmłodsze ciągle płakało, bliźniaki się biły i o wszystko się awanturowały, a najstarsze złapało jakieś zatrucie.

Każda mama z pewnością przyzna, że macierzyństwo to nie zabawa, ale ciężka praca, od której nie można sobie zrobić wolnego. Każda mama przyzna też, że nie ma chyba nic piękniejszego niż pierwsze „kocham cię mamo” i bezinteresowny buziak o poranku, gdy życie po raz kolejny wydawało nam się bez sensu.

