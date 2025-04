Nic więc dziwnego, że na kontach Yarellys na Instagramie i Facebooku codziennie pojawiają się nowe wiadomości z propozycjami randek. Ich nadawcami najczęściej są mężczyźni, którzy mogliby być jej synami! 38-latka nieustannie otrzymuje je od znajomych swoich córek - 23-letniej Sameshley i 21-letniej Latishki.

Fot: dailymail.co.uk (screen)

38-latka kocha bycie mamą. Ale nie zawsze tak było. Yarrellys zaszła w ciążę, gdy miała 16 lat. Bała się reakcji rodziców, więc poinformowała ich o tym w liście. Ten sam sposób wykorzystała 19 lat później jej córka Sameshley.

Początkowy szok związany z ciążą nastoletniej córki minął bardzo szybko. 38-latka była zachwycona perspektywą zostania babcią. Nie mogła się doczekać nocnego karmienia i innych czynności związanych z przyjściem na świat dziecka.

Na początku tego roku 38-latka została babcią po raz drugi!

Moje córki są wspaniałymi matkami. Obie robią, co mogą, by dać swoim dzieciom to, co najlepsze

- dodaje babcia.