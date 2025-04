Laurka dla babci i dziadka będzie dla nich najlepszym prezentem, bo wykonanym samodzielnie. Dziadkowie uwielbiają proste, własnoręcznie wykonane kartki okolicznościowe i prezenty. Możesz skorzystać z gotowych wzorów lub zrobić coś w całości od podstaw.

Własnoręcznie zrobiona kartka to świetny prezent dla dziadków i idealna opcja dla dziecka, które w jej tworzeniu może posłużyć się inwencją twórczą. Pamiętaj, że dla obdarowanych będzie to również zdecydowanie lepszy prezent niż ten, który planujecie kupić. Dlaczego? Bo dla najstarszych przedstawicieli rodziny większe znaczenie będą miały sentymentalne prezenty niż to, co na co dzień mogą oglądać w telewizyjnych reklamach.

Oto co możesz dołączyć do laurki:

Samodzielnie wykonany bukiet kwiatów - niech maluch ozdobi płatki brokatem i samodzielnie wykona różnego rodzaju wstążki.

- niech maluch ozdobi płatki brokatem i samodzielnie wykona różnego rodzaju wstążki. Wyjątkowe przedstawienie - wraz z dzieckiem zaśpiewajcie babci i dziadkowi piosenkę lub wspólnie wyrecytujcie wierszyk. Dzięki temu dziecko nie będzie onieśmielone, a widząc uśmiech bliskich odczuje olbrzymią satysfakcję.

- wraz z dzieckiem zaśpiewajcie babci i dziadkowi piosenkę lub wspólnie wyrecytujcie wierszyk. Dzięki temu dziecko nie będzie onieśmielone, a widząc uśmiech bliskich odczuje olbrzymią satysfakcję. Album z rodzinnymi zdjęciami - niech maluch ozdobi go naklejkami i rysunkami. Obok poszczególnych zdjęć możecie pozostawić również wolne miejsca na kolejne laurki, które babcia i dziadek będą dokładać za każdym razem, gdy je otrzymają (także z okazji swoich urodzin!).

- niech maluch ozdobi go naklejkami i rysunkami. Obok poszczególnych zdjęć możecie pozostawić również wolne miejsca na kolejne laurki, które babcia i dziadek będą dokładać za każdym razem, gdy je otrzymają (także z okazji swoich urodzin!). Rodzinne drzewo genealogiczne - razem stwórzcie choć kilkupokoleniowe drzewo, które oprawicie w ramkę. To piękny prezent i pamiątka do powieszenia.

fot. Laurka dla babci i dziadka DIY/Adobe Stock, czarny_bez

Samodzielnie przygotowaną laurkę możesz zrobić z papieru i udekorować własnymi malunkami. Świetnym pomysłem będzie namalowanie podobizny dziadków i dołączenie pięknych łączonych życzeń na Dzień Babci i Dziadka.

Wykorzystaj grube kartki papieru i brystolu, filc oraz różnego rodzaju dodatki - kawałki bibuły, brokat, aluminiowe dekoracyjne folie. Wszystko to znajdziesz w sklepach plastycznych i papierniczych, a także w marketach typu Action. Do kartki możesz dołączyć także rodzinne zdjęcie.

fot. Laurka dla babci i dziadka z papieru/Adobe Stock, ElenaEmiliya

Jeśli nie masz czasu na przygotowywanie z dzieckiem laurki albo maluch sam nie chce przygotowywać niczego samodzielnie, kup słodki i/lub zdrowy upominek i dołącz wydrukowaną kartkę. Możesz także kupić gotową kartkę w sklepie papierniczym lub przez internet - często są one bardzo dekoracyjne i pięknie prezentują się na półce czy komodzie.

Pamiętaj, by dziecko podpisało się pod nią i załącz ją do prezentu na Dzień Babci i Dziadka. Jest to najprostsze rozwiązanie.

fot. Laurka dla babci i dziadka gotowa do druku/Adobe Stock, Katarzyna

Dobrym pomysłem jest kupienie lub wydrukowanie kartki już z życzeniami. Możesz skorzystać z gotowego szablonu albo zaprojektować coś samodzielnie np. w programie typu Canva.

Maluch nie narysuje pięknie kwiatów, nie naklei ozdób, dlatego laurka na Dzień Babci powinna być symboliczna, póki dziecko nie będzie zaangażowane w tego typu prace plastyczne. Taką grafikę możesz też wysłać elektronicznie - najważniejsza jest przecież pamięć i dobre słowo.

fot. Laurka dla babci i dziadka z życzeniami do druku/Canva, kolaż Polki.pl

Nic tak nie cieszy dziecka, jak pięknie pokolorowany obrazek, ułożone puzzle czy prace plastyczne z użyciem różnych materiałów i faktur. Dlatego zdecydowanie warto na Dzień Babci i Dziadka przygotować z maluchem kolorowankę. Może to być prosty wzór przedstawiający zakochaną starszą parę, jakaś życiowa scenka lub podobizna dziadków. Możesz także zamówić kolorowankę przygotowaną na bazie rzeczywistego zdjęcia dziadków.

fot. Kolorowanka jako laurka dla babci i dziadka/Adobe Stock, Alexey Bannykh

Na podstawie artykułu Agaty Bernaciak pierwotnie opublikowanego 15.01.2010.

