Nadszedł czas, gdy zaczynacie myśleć o prezentach dla naszych pociech. Co wybrać? Co się spodoba? Z czego maluchy i starszaki będą najbardziej zadowolone? Jak wybrać uniwersalny prezent, kiedy pomysłów jest tysiące, a wystawy sklepowe kuszą swoim blaskiem?

Dla najmłodszego dziecka nie może być ich zbyt wiele, choć wszyscy marzą o tym, aby zasypać maluszka stosem grzechotek, ubranek i misiów. Jednak warto ograniczyć te zapędy. Dwie, góra trzy zabaweczki naprawdę wystarczą. Jeśli masz starszaka też nie przesadzaj z ilością. Może lepiej kupić jeden porządny prezent "składkowy", niż kilkanaście łatwo psujących się drobiazgów. Czy już zdecydowaliście się, co kupić swoim maluchom pod choinkę? Jeśli nie, oto propozycje gwiazdkowych prezentów.

Pierwszym najlepszym i najważniejszym prezentem "pod choinkę" i nie tylko jest miłość, radość i pokój w rodzinie. Żadne zabaweczki, ubranka i smakołyki nie zastąpią tego prezentu. Drodzy rodzice pamiętajcie o tym zawsze!

Zabawki dla niemowląt (0-1 rok)

Dla maluszków warto kupić zabawkę, która zadziała na wszystkie zmysły. Poszukaj kolorowej, grzechoczącej lub grającej zabawki. Dobrze będzie, jeśli ma ona elementy nadające się do gryzienia oraz do wyprania lub umycia płynem do dezynfekcji zabawek. Dla starszego niemowlaka, który potrafi już siedzieć możesz wybrać układanki i klocki, które będzie wrzucał do większego pojemnika. Dobrym pomysłem będzie też kupienie pluszowej zabawki interaktywnej z bohaterem z uwielbianej bajki. W ostatnich latach ulubieńcem najmłodszych jest Bing, króliczek w charakterystycznych ogrodniczkach. Taka zabawka będzie przyjacielem dziecka na dobre i na złe przez długie-długie lata. Kiedy maluch podrośnie, pluszowa zabawka nie będzie już tylko przytulanką. Wykorzystajmy ją jako pomoc w rozmawianiu o emocjach, a nawet w treningu samodzielnego jedzenia czy korzystania z nocniczka.

Propozycje zabawek:

wieża – sorter,

książeczka do kąpieli,

przekładanka Smoby,

grzechotki,

książeczki do kąpieli,

kaczuszki do kąpieli.

Zabawki dla maluchów (2-3 lata)

Pamiętaj, że dzieci w tym wieku ćwiczą precyzję ruchów. Poznają swoje możliwości prowadzą różne eksperymenty. Wybieraj zabawki, które zachęcą malucha do ruchu lub doskonalenia zdolności manualnych. Ponieważ dwulatki często idą już do żłobka, a trzylatki do przedszkola, warto też kupić prezent, który pozwoli nam przejść okres adaptacji do nowego środowiska, w jakim wkrótce znajdzie się nasza pociecha. Zabawa figurkami ludzików z zestawów z klocków może być przydatnym treningiem nawiązywania nowych znajomości, zwrotów grzecznościowych czy podstawowych zasad bezpieczeństwa. W zestawie Budowa LEGO® DUPLO® mamy figurki z kaskami, na przykładzie których możemy uzasadnić potrzebę noszenia kasku podczas jazdy na hulajnodze czy rowerku. Wspólne odgrywanie scenek na placu budowy będzie nie tylko zabawne, lecz także pouczające!

Propozycje zabawek:

piłka dzikie zwierzęta crocodilecreek,

drewniana piramida do zbijania ELC, Mothercare,

pierwsze klocki LEGO® DUPLO®,

kredki StabiloWoody,

drewniane układanki – np. układanka, w której maluch sam lub z pomocą rodziców może ubierać misie w różne stroje,

farby do malowania palcami,

tablica dwustronna (kredowa).

Książeczki dla najmłodszych:

"Nocnik nad nocnikami" A. Frankel

"Cynamon i trusia" Ulf Stark

"Piłka Eli" Catarina Kruusval

Zabawki dla przedszkolaków (4-5 lat)

Twoje dziecko ma dużo energii. Pozwól mu ją łatwo spożytkować. Kup rower lub hulajnogę. Przedszkolaki lubią odgrywać "dorosłe role"! Pojawiają się już zabawy tematyczne – w dom, w sklep i w lekarza. Wybieraj więc zabawki, które pozwolą na rozwój psychoruchowy dziecka.

Propozycje zabawek:

puzzle Niezwykłe zoo,

aparat cyfrowy Luppi,

zestaw konstrukcyjny IKEA,

drewniana kolejka lub interaktywny Pociąg parowy LEGO® DUPLO® z torami i możliwością rozbudowy,

Wader garaż,

znikopis,

lalka przytulanka, lalka bobas,

drewniany domek dla lalek.

Książeczki dla dzieci w wieku 4-5 lat:

"Przygody Hektora" Piotr Rowicki

"Pan Mruczek i Mysia rodzina" Danuta Parlak

"Basia i mama w pracy" Zofia Stanecka

Zabawki dla 6-7-latków

Poprzez zabawę rozwijaj poznawcze umiejętności twojego dziecka. Twój syn lub córka jest zainteresowany światem. Wiek 6-7 lat to okres, w którym pojawiają się pierwsze pasje. Warto je rozwijać. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki w tym wieku zachwycają się kucykami i próbują swoich pierwszych lekcji jazdy na koniu. Jeżeli dziecko marzy o ćwiczeniu jeździectwa lub po prostu pokochało konie i wizyty w stadninie, to na pewno ucieszy się z zestawu klocków z figurkami koników lub źrebaka.

Popularnymi pasjami dzieci w tym wieku są także filmy Disneya i animowane seriale przygodowe. Warto podpytać, którą postać z bajek podziwia nasza pociecha. Zabawa zestawem klocków z ulubionymi bohaterami to miła okazja do rozmowy o wartościach, takich jak przyjaźń, odwaga czy o podążaniu za marzeniami.

Propozycje zabawek:

klocki LEGO® Friends, LEGO® ǀ Disney lub LEGO® DREAMZzz™,

domek z cegieł do samodzielnego budowania Teifoc,

latarka z dynamo,

skarbonka, do której dziadkowie chętnie wrzucą brzęczące monety.

Propozycje książeczek dla siedmiolatków:

"Julka kulka, Fioletka i ja" Rafał Witek

"Zuzanka z pistacjowego domu" Barbara Gawryluk

"Atlas świata. Afryka" Kinga Prebisz-Wala, Maria Deskur

