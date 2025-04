Kreatywność to jedna z najbardziej przydatnych nam cech. Nie tylko bowiem pomaga w radzeniu sobie z trudnościami. Osoby twórcze, które myślą w sposób nieszablonowy, zwykle też łatwo dostosowują się do nowych okoliczności i są odważne w działaniu! Psycholodzy podkreślają jednak, że zdolność do kreatywnego myślenia to cecha nabyta, nie wrodzona. Trzeba ją zatem w dziecku stale rozwijać i najlepiej to robić już od najmłodszych lat. W jaki sposób?

1. Pobudzaj ciekawość malca

Dziecięcą dociekliwość wspaniale pobudzają pytania. Zachęcaj więc szkraba, by je zadawał i sama też je dziecku stawiaj. Gdy np. oglądacie książkowe ilustracje, zapytaj: "Dokąd może iść kotek?" "Po co bykowi rogi?", "Czy wózek i rowerek mają coś wspólnego?". Bawcie się też w wymyślanie: "Co by było, gdyby..." (...gdybyś miała czarodziejską różdżkę, gdyby rodzice chodzili do przedszkola...?). Dzięki takim zabawom umysł dziecka staje się bardziej elastyczny.

Dobrą okazją do rozwijania ciekawości malca są wspólne spacery. Synek zauważył, że obłoczek na niebie wygląda jak okręt? Pochwal go za ciekawe skojarzenie i zachęcić, by obserwował dalej. Może za chwilę obłok będzie przypominał coś innego, np. ciężarówkę? Niech dziecko fantazjuje, stymuluj jego wyobraźnię!

2. Proponuj twórcze zabawy

Czyli takich, które skłonią pociechę do niestandardowego myślenia. Nie każ wszystkiego robić według wypróbowanych wzorów. Warto oczywiście malować farbami na kartkach z bloku, ale można też robić to palcem po posypanej mąką tortownicy czy kartonowych pudełkach. Można też zrobić sobie ubrania z gazet albo z foliowych worków, a z nawleczonego na nitkę makaronu czy chrupek - korale. Ćwicząc oryginalne podejście do różnych spraw, dziecko uczy się patrzeć na otoczenie mniej sztampowo, dzięki czemu lepiej sobie potem ze wszystkim radzi.

Nie zapełniaj pokoju szkraba zabawkami, które same jeżdżą, śpiewają, mruczą, a dziecko może się nimi bawić jedynie według scenariusza przewidzianego przez producenta. Lepiej, gdy malec sam główkuje, z czego zrobić np. kołderkę dla misia czy domek dla lalek.

3. Chwal za dobre pomysły

Córeczka zrobiła bęben z odwróconej do góry dnem miski? Wzniosła zamek z piany podczas kąpieli? Doceniaj takie nieszablonowe rozwiązania. Dziecko będzie ich wtedy chętniej poszukiwało!

Pozwalaj, by np. podczas rysowania maluch kierował się własną wyobraźnią. Nie mów: "Przecież ja nie mam różowych włosów", gdy szkrab maluje twój portret. Zamiast kwestionować dobór kolorów, lepiej powiedz: "Ciekawy rysunek, opowiedz mi o nim". Może się wówczas okazać, że różowy to ulubiony kolor córeczki, która w ten sposób chciała cię uhonorować.

4. Wspieraj w rozwijaniu pasji

Jeżeli dziecko ma jakieś hobby i np. znosi do domu rozmaite kamyki, szkiełka czy inne "skarby" – nie każ mu się ich pozbywać, nawet gdy trochę zaśmiecają mieszkanie. Wystarczy przecież wygospodarować szafkę, gdzie pociecha będzie mogła układać swoje szpargały (np. w puszkach czy pudełkach). Pamiętaj, wbrew pozorom, tworzenie różnych zbiorów, to zajęcie bardzo dla dziecka rozwijające.

Twój mały artysta ozdobił rysunkami ścianę? Zamiast strofować czy krzyczeć, rozwieś wielki arkusz na ścianie, co pozwoli dziecku na swobodne działanie i... rozwój kreatywności!

5. Pobudzaj fantazję dziecka

Jak najlepiej to zrobić? Oczywiście przez czytanie książek. Dopóki dziecko samo nie nauczy się czytać, rób to za niego. Poświęcaj tej czynności choćby kilkanaście minut dziennie, ale rób to regularnie. Książki niesamowicie działają na rozbudzenie fantazji. A wiadomo, że dzieci z bujną wyobraźnią mają głowy pełne pomysłów.

Autorka jest dziennikarką dwutygodników "Przyjaciółka" i "Pani Domu"