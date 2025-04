Przyjęcie komunijne to spore przedsięwzięcie - zarówno organizacyjnie, jak i finansowo. Zawsze odbywa się po uroczystości w kościele - to najczęściej uroczysty obiad w gronie najbliższej rodziny. To, jaki będzie miało charakter, zależy od ilości zaproszonych osób - im będzie ich mniej, tych bardziej będzie kameralne.

Reklama

Pamiętaj, żeby w ferworze przygotowań nie zapomnieć, kto jest bohaterem przyjęcia - i postaraj się wszystko zorganizować tak, aby to dziewięciolatek czuł się wyjątkowo.

Od czego zacząć przygotowania?



Od dwóch kluczowych rzeczy: od sporządzenia listy zaproszonych gości i ustalenia od budżetu, który możesz przeznaczyć na przyjęcie komunijne. Pozwoli ci to określić, jakie będzie menu i czy impreza odbędzie się w domu czy w wynajętym lokalu.

Lista gości

Od ciebie i tradycji panujących w twojej rodzinie zależy, ilu gości pojawi się na przyjęciu komunijnym. Najczęściej zaprasza się dziadków i rodziców chrzestnych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaprosić dalszą część rodziny.

Jeśli masz taką możliwość, zadbaj o to, aby dziecko również miało towarzysza zabawy i nie musiało nudzić się wśród dorosłych gości.

Budżet

Komunia Święta to uroczystość, podczas której nie liczy się to, ile dań ciepłych pojawi się na stole, ani jak wielką salę restauracyjną wynajmiesz. Nawet jeśli twój budżet pozwala na zorganizowanie wystawnego przyjęcia, możesz ograniczyć się do zaproszenia na tort i kawę czy herbatę.

Menu na przyjęcie komunijne

Przyjęcie komunijne może być tylko późnym śniadaniem - wtedy wystarczy przygotować kilka przystawek na komunię, deser i podać ciepłe napoje, ale może też być zasiadanym obiadem z kilkoma ciepłymi daniami.

Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę również preferencje dziecka - w końcu to z jego powodu szykujesz przyjęcie, prawda?

Co z alkoholem?

Warto z niego zupełnie zrezygnować. Jeżeli mimo to uważasz, że należy go podać, bo np. planujesz przyjęcie, które będzie trwać cały dzień, zaserwuj odpowiednio dobrane do potraw wino. Pomiń jednak wznoszenie toastu.

Tort na komunię

Tort to ogromna frajda, przede wszystkim dla dziecka. Ten na Pierwszą Komunię Świętą powinien być lekki, pełen owoców i śmietanowego kremu. Zamawiaj go w sprawdzonej cukierni - unikniesz wpadki.

Przyjęcie komunijne w restauracji

Jeżeli nie masz głowy do urządzania przyjęć, albo wiesz, że gości będzie na tyle dużo, że nie pomieścicie się w mieszkaniu, rozważ zorganizowanie poczęstunku w restauracji. Z pewnością odejmiesz sobie sporo pracy, oznacza to jednak większe wydatki.

fot. Adobe Stock

Wystrój domu

Pamiętaj, by zadbać o odpowiednią oprawę przyjęcia - najważniejsza jest dekoracja stołu na komunię - wyjmij świąteczną zastawę, dodaj kilka ozdobnych świeczników, postaw na stole świeże kwiaty. Zrezygnuj z papierowych serwetek na rzecz tych bawełnianych lub lnianych.

Prezent na komunię

Rodzice chrzestni zwyczajowo ofiarowują prezenty nawiązujące do religijnego charakteru uroczystości. Może to być np. złoty krzyżyk, pięknie wydana Biblia dla dzieci, medalik z łańcuszkiem czy nawet gustowny święty obrazek do powieszenia nad łóżkiem.

Jeśli ciocia czy wujek deklarują gotowość kupienia czegoś atrakcyjnego, to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie. Staraj się jednak zaproponować coś, co po pierwsze spodoba się dziecku, a po drugie nie będzie zbyt drogim prezentem.

Pozostałym członkom rodziny daj jasny sygnał, że mogą spokojnie kupić niewielkie upominki – prezent na komunię powinien być tylko drobną pamiątką np. zabawkę, płytę czy pięknie ilustrowaną książkę. Ważne, by poprzeczka nie została ustawiona zbyt wysoko, zwłaszcza jeśli krewni nie są ludźmi zbyt zamożnymi.

Poproś gości, by nie wręczali prezentów przed wyjściem do kościoła. Dziecko i tak jest wtedy naładowane emocjami, nie potrzebuje dodatkowego stresu.

Jak zadbać o dziecko podczas komunijnego przyjęcia?

Postaraj się, aby podczas rodzinnego spotkania nic nie zmąciło radości malca. Nie przesadzaj z zakazami, strofowaniem i nie oczekuj, że pociecha będzie siedziała przy stole jak trusia. Twój smyk powinien czuć, że to jego dzień!

Gdy przyjęcie stanie się dla dziecka nużące, pozwól mu pójść na chwilę na podwórko i wyhasać się na świeżym powietrzu z rówieśnikami. Goście oczywiście są ważni, ale niech synek czy córka ma też czas dla siebie. Okaż zrozumienie, gdy po powrocie z kościoła pociecha nie zechce przebrać się w inne ubranie, które mu naszykowałaś. Szczególnie dla dziewczynek, noszenie białej sukienki przez cały dzień może być spełnieniem marzeń.

Podekscytowanym uroczystością dziewięciolatkom trudno jest utrzymać emocje w ryzach. Dlatego w tym wyjątkowym dniu pozwól dziecku na taryfę ulgową. Poplamiło obrus? Hałasuje? Przymknij na to oko.

Reklama

Więcej na temat komunii:

Czym jest komunia święta i jak wytłumaczyć to dziecku?

Dania na komunię świętą organizowaną w domu